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Ночной разгром в "Бельбеке": бойцы ГУР одним ударом уничтожили МиГ-29 и не только

Юрий Берендий
4 июля 2026, 14:44
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В ночь на 26 июня беспилотники ГУР нанесли удар по крымскому аэродрому "Бельбек", уничтожив самолет МиГ-29 и аэродромную технику РФ.
Ночной разгром в
ГУР опубликовало кадры уничтожения российского МиГ-29 в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

  • Беспилотники поразили самолёт непосредственно на военной стоянке
  • Точным ударом сожжена пусковая установка обслуживания
  • Главное управление разведки обнародовало кадры этой атаки

В ночь на 26 июня 2026 года бойцы Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате операции был уничтожен российский истребитель МиГ-29. Соответствующие кадры удара опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Целью удара стал один из ключевых военных аэродромов оккупантов на полуострове. Самолет находился на территории базы в момент атаки, что позволило беспилотникам ГУР поразить его непосредственно на стоянке.

видео дня

"Одним ударом спецназовцы ГУР также уничтожили аэродромную пусковую установку - в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов. Ориентировочные потери агрессора могут составить десятки миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Смотрите видео операции ГУР:

Ночной разгром в
/ Скриншот
ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

У россиян есть "окно возможностей" для бегства из Крыма - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что граждане России, переселившиеся во временно оккупированный Крым после 2014 года, пока еще имеют возможность организованно покинуть полуостров.

По словам эксперта, пока Крымский мост остается работоспособным, эти люди могут вывезти свое имущество и вернуться в Россию.

Жданов считает, что после возможного прекращения транспортного сообщения через Крымский мост ситуация существенно изменится. По его мнению, тогда может встать вопрос о проведении полицейских мероприятий по депортации граждан РФ, незаконно переселившихся в Крым после начала оккупации полуострова в 2014 году.

"Причем в данном случае гражданское население - россияне, переехавшие в Крым после 2014 года, - будут приравниваться к комбатантам, оккупантам. Поэтому у них пока остаётся окно возможностей относительно спокойно покинуть Крым", - подчеркнул Жданов.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, The Times отмечала, что украинские беспилотники атакуют логистические объекты в Крыму. Редакция писала о стратегии постепенной изоляции Крыма путем ударов по транспортной и энергетической инфраструктуре. По данным издания, атакам подвергались паромные переправы, дороги и железнодорожные пути, фиксировались перебои с электроснабжением и ограничения в поставках топлива.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 28 июня Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички. Мост использовался оккупантами для переброски войск и их обеспечения. Также отмечается попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады" и поражение нефтеперерабатывающих заводов, результаты уточняются.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в ночь на 29 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Подписчики сообщали о повреждении электроподстанции вблизи села Некрасовка и отключении света в прилегающих населённых пунктах. По имеющимся сообщениям, взрывы были зафиксированы в Красноперекопске, Керчи, Севастополе, Армянске и Феодосии.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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