Новые и редкие имена: как украинцы называют детей во время войны

О чём вы узнаете:
- Какие самые редкие имена регистрируют в Украине
- Какие необычные имена дают девочкам
- Какие оригинальные имена дают мальчикам
За годы полномасштабного вторжения украинские родители неоднократно удивляли общество оригинальным и неординарным выбором имен для своих новорожденных детей. Стремление запечатлеть в памяти важные события, выразить любовь к Украине или дать ребенку особое имя-оберег способствовало появлению необычных вариантов. Среди них - сложные военно-патриотические имена, редкие древние формы и заимствованные имена из других культур. Главред расскажет об этом подробнее.
По данным Министерства юстиции Украины, в последние годы в Украине регистрировались имена, которые раньше встречались крайне редко или фактически не использовались. Часть из них напрямую связана с военными событиями и символами украинского сопротивления. В частности, среди мальчиков появились имена, вдохновленные современным вооружением и военной техникой.
Так, родители давали сыновьям такие необычные имена, как Ян-Джавелин, Артур-Байрактар и Миролюб. Первые два варианта явно отсылают к известным символам украинской обороны, тогда как имя Миролюб имеет более традиционное славянское звучание и ассоциируется со стремлением к миру.
Подобная тенденция прослеживается и среди женских имен. Специалисты органов ГРАГС регистрировали такие варианты, как Джавелина, Аделина-Джавелина и Джавелина-Дидем. Необычные формы демонстрируют, насколько сильно общественные события могут влиять на выбор родителей даже в такой личной сфере, как имя ребенка.
Отдельно стоит упомянуть имя Стефания, популярность которого заметно возросла после победы группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" с песней "Stefania". Песня стала одним из самых известных культурных символов Украины в первый период полномасштабной войны, а именно это имя стали чаще выбирать для новорожденных девочек.
В то же время украинские родители обращаются не только к современным символам. В реестрах ГРАГС встречаются редкие традиционные, древние и заимствованные имена, которые отличаются необычным звучанием и происхождением. Часть таких имен может быть связана с культурными традициями разных народов.
- Среди мальчиков регистрировали Тристана, Ихана, Умара, Тахира, Алиджана, Тенгиза, Ольгерта, Чиприана, Эскиндера и Натанаила.
- Среди девочек - Джасмин, Яснараду, Квитку, Глафиру, Дару, Нану, Барбару, Сладиславу, Лялю и Мери-Михайлину.
Выбор имени для ребенка в Украине все чаще отражает не только семейные традиции, но и культурные влияния, личные убеждения родителей и события, которые переживает общество. Необычные имена становятся своеобразным отражением эпохи, в которую рождаются дети.
Читайте также:
- Откуда на самом деле начиналась Киевская Русь: как выглядит древняя крепость
- В Украине нашли самый старый дом, которому более 400 лет: как он выглядит
- Отнюдь не "суеверный": как правильно назвать человека, верящего в приметы, на украинском языке
Об источнике: Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред