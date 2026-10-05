Пока не ударили морозы: 5 важных дел, которые стоит совершить в саду осенью

Вы узнаете:
- Какие пять работ нужно успеть сделать до морозов
- Зачем осенью устанавливать бочку для дождевой воды
- Что делать с клубнями георгин
Теплолюбивые растения, оставленные в почве до первых морозов, не доживут до весны - именно поэтому осенью садоводам советуют выкопать клубни георгин и перенести их в прохладное темное помещение. Наряду с этим до наступления холодов стоит успеть ещё четыре дела: установить ёмкость для сбора дождевой воды, заготовить посадочный материал, расставить ловушки против слизней и заложить компост, сообщает The Sun.
Сезон дождей фактически снимает вопрос полива на несколько месяцев вперед, если позаботиться о запасе влаги заранее. Бочка в саду дает ресурс и для уличных культур, и для комнатных вазонов - растения усваивают такую воду лучше, чем водопроводную.
Сэкономить на весенних покупках в садовом центре тоже можно уже этой осенью.
"Часть семян можно собрать самостоятельно с цветочных головок", - говорится в материале The Sun.
Собранный материал хранят в прохладном и сухом месте до начала следующего сезона. Дополнительный способ размножения - черенки, взятые с летних растений.
Минимальный набор для осенних работ
Помимо емкости для воды, на участке понадобится базовый инвентарь: лопата, мотыга, вилы, рыхлитель и грабли. Этого набора достаточно, чтобы выполнить большинство задач перед зимовкой - от выкапывания клубней до уборки органических остатков.
Улитки и компост: что делать с листьями
Влажная почва и умеренные температуры осенью играют на руку вредителям, а не хозяину участка. Слизни и улитки продолжают размножаться и обгрызать растения, поэтому садоводам советуют выставлять ловушки с приманкой из теста или обрабатывать посадки чесночным спреем - резкий запах отпугивает вредителей.
Опавшую листву и другие органические остатки в The Sun советуют не выбрасывать: из них получается качественный компост. Рекомендуемое соотношение при засыпке - две части коричневых материалов, таких как древесина или картон, на одну часть зеленой листвы.
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Об источнике: The Sun
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