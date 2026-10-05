Пока не ударили морозы: 5 важных дел, которые стоит совершить в саду осенью

Садоводам объяснили, что нужно успеть сделать на участке до первых заморозков.

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Как подготовить сад и огород к зиме / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Какие пять работ нужно успеть сделать до морозов

Зачем осенью устанавливать бочку для дождевой воды

Что делать с клубнями георгин

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Теплолюбивые растения, оставленные в почве до первых морозов, не доживут до весны - именно поэтому осенью садоводам советуют выкопать клубни георгин и перенести их в прохладное темное помещение. Наряду с этим до наступления холодов стоит успеть ещё четыре дела: установить ёмкость для сбора дождевой воды, заготовить посадочный материал, расставить ловушки против слизней и заложить компост, сообщает The Sun.

Сезон дождей фактически снимает вопрос полива на несколько месяцев вперед, если позаботиться о запасе влаги заранее. Бочка в саду дает ресурс и для уличных культур, и для комнатных вазонов - растения усваивают такую воду лучше, чем водопроводную.

Сэкономить на весенних покупках в садовом центре тоже можно уже этой осенью.

"Часть семян можно собрать самостоятельно с цветочных головок", - говорится в материале The Sun.

Собранный материал хранят в прохладном и сухом месте до начала следующего сезона. Дополнительный способ размножения - черенки, взятые с летних растений.

Минимальный набор для осенних работ

Помимо емкости для воды, на участке понадобится базовый инвентарь: лопата, мотыга, вилы, рыхлитель и грабли. Этого набора достаточно, чтобы выполнить большинство задач перед зимовкой - от выкапывания клубней до уборки органических остатков.

Улитки и компост: что делать с листьями

Влажная почва и умеренные температуры осенью играют на руку вредителям, а не хозяину участка. Слизни и улитки продолжают размножаться и обгрызать растения, поэтому садоводам советуют выставлять ловушки с приманкой из теста или обрабатывать посадки чесночным спреем - резкий запах отпугивает вредителей.

Опавшую листву и другие органические остатки в The Sun советуют не выбрасывать: из них получается качественный компост. Рекомендуемое соотношение при засыпке - две части коричневых материалов, таких как древесина или картон, на одну часть зеленой листвы.

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