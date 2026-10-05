Бегония зацветет еще пышнее следующим летом: что нужно обязательно сделать в октябре

Чтобы клубни бегонии не сгнили и не пересохли до весны, после выкопки их необходимо правильно высушить и обеспечить надлежащие условия хранения.

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Как подготовить бегонию к зиме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Когда выкапывать клубни бегонии и как правильно подготовить их к зиме

Как проверить клубни бегонии перед укладкой на хранение

Где и при какой температуре хранить бегонии до весны

Бегония - одна из самых популярных декоративных культур, которая украшает балконы, клумбы и террасы в течение всего лета. Однако с наступлением осени её нужно правильно подготовить к зимовке, чтобы весной растение снова порадовало обильным цветением.

Главред расскажет, что обязательно нужно сделать с бегониями в октябре.

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Когда выкапывать клубни

Лучшее время для выкапывания клубневых бегоний - когда листья начинают желтеть или после первых лёгких заморозков, пишет Deccoria. В средней полосе это обычно октябрь. Если прогнозируются сильные морозы, не стоит ждать естественного отмирания побегов, поскольку клубни нужно извлечь из почвы до её промерзания.

Как выкопать с клумбы и из горшка

На клумбе растение подкапывают лопатой или вилами, отступив на несколько сантиметров от побегов, чтобы не повредить клубень. После выкапывания побеги укорачивают, оставляя несколько сантиметров над клубнем. Важно не отрывать их сразу, чтобы избежать гнили. Почву осторожно стряхивают, но не моют. В горшках и балконных ящиках процесс проще: контейнеры переносят в прохладное сухое помещение и прекращают полив. Когда почва высохнет, а побеги отмирают, клубни легко извлечь.

Сушка перед хранением

Выкопанные клубни раскладывают одним слоем в сухом затененном помещении с комнатной или чуть более низкой температурой. Сушка длится 2–3 недели. За это время кожица затвердевает, а остатки побегов высыхают. Когда они легко отделяются от клубня, можно приступать к очистке. Почву и сухие корешки удаляют мягкой щеткой или ладонью.

Проверка состояния клубней

Перед укладкой на хранение каждый клубень осматривают и слегка сжимают пальцами. Здоровый клубень должен быть твёрдым, сухим, без тёмных пятен и признаков гнили. Если имеется небольшое поражение, его вырезают чистым ножом и присыпают серой. Сильно повреждённые или сморщенные клубни лучше отбраковать.

Как правильно хранить клубни бегоний

Оптимальная температура для зимовки - от +4 до +10 °C. Лучше всего подойдет темный сухой подвал, кладовая или гараж, где нет риска замерзания. В более теплых помещениях клубни могут преждевременно прорасти. Хранить их следует в картонных или деревянных коробках, пересыпав сухим торфом, песком, опилками или вермикулитом. Клубни не должны соприкасаться друг с другом, чтобы избежать распространения гнили. Если есть несколько сортов, их лучше подписать. Герметичные пластиковые контейнеры или пакеты не подходят - в них скапливается влага, что приводит к появлению плесени.

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