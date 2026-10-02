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Оставлять в саду категорически нельзя: что делать с опавшими яблоками осенью

Инна Ковенько
2 октября 2026, 11:46
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Гнилые яблоки под деревьями создают условия для распространения вредителей и болезней в следующем сезоне.
Оставлять в саду категорически нельзя: что делать с опавшими яблоками осенью
Что делать с упавшими яблоками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pexels

Читайте в материале:

  • Почему опавшие яблоки опасно оставлять под деревьями
  • Что делать с падалицей
  • Как правильно подготовить яблони и сад к зиме

Опавшие яблоки под деревьями могут стать реальной угрозой для урожая следующего года. В гнилых плодах сохраняются личинки вредителей и споры болезней, которые легко распространяются на здоровые деревья.

Главред расскажет, почему важно регулярно убирать падалицу и как правильно её утилизировать.

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Почему опасно оставлять опавшие яблоки

Упавшие яблоки часто становятся местом размножения вредителей, пишет Lovedeco. Например, яблоневая муха откладывает яйца под кожурой, а личинки после падения плода попадают в почву и зимуют там. Следующим летом они превращаются во взрослых насекомых, которые снова атакуют урожай. Такие плоды также могут быть заражены грибковыми заболеваниями, в частности паршой, и остаются источником спор, распространяющихся на другие деревья.

Влияние на газон и участок

Слой яблок, покрывающий траву, перекрывает доступ света и воздуха, задерживает влагу и способствует загниванию газона. Перезрелые плоды привлекают насекомых и мелких животных, а во время кошения газонокосилка разбрасывает их по участку, что затрудняет уход.

Как предотвратить появление червей в яблоках
Как предотвратить появление червей в яблоках / Инфографика: Главред

Как правильно собирать и сортировать плоды

Удобнее всего сразу иметь несколько контейнеров: для целых и твёрдых яблок, для повреждённых, которые ещё можно использовать, и для гнилых или заражённых. Здоровые плоды подходят для джемов, компотов, соков, пюре, сушки или замораживания. Поврежденные или гнилые яблоки лучше утилизировать. Если они не заражены, их можно компостировать, но обязательно смешивать с сухими листьями или ветками, чтобы компост был сбалансированным. Зараженные плоды в компост добавлять не стоит, чтобы не распространять споры грибов.

Как подготовить сад к зиме

Перед заморозками рекомендуем очистить сад от падалицы и сорняков. Приствольные круги стоит замульчировать, чтобы деревья легче перенесли холод. Молодые саженцы нужно защитить от зайцев и перепадов температуры - обмотать стволы или установить ограждение.

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Об источнике: Lovedeco

Lovedeco - это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

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