Окна будут сухими всю зиму: простой способ избавиться от конденсата и влаги

Средства, которые есть в каждом доме, могут заменить магазинные влагопоглотители, но без проветривания эффекта не будет.

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Как избавиться от конденсата на окнах осенью и зимой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Зачем полировать стекло пеной для бритья

Как работает тарелка с солью на подоконнике

Конденсат на окнах сигнализирует о высокой влажности в доме, что может привести к появлению плесени. Однако проблему можно решить с помощью простого и недорогого трюка.

Главред решил разобраться, как легко избавиться от влажности в доме.

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Чем можно убрать конденсат на окнах

Обычная тарелка с кухонной солью или пищевой содой на подоконнике работает как поглотитель влаги не хуже магазинных аналогов и помогает убрать конденсат с окон, который массово появляется с наступлением холодов, пишет Interia.

Кроме того, еще одно неожиданное средство против запотевших стекол - пена для бритья.

Как использовать пену для бритья на окнах

Механизм действия пены для бритья сводится к созданию невидимой пленки. Небольшое количество пены наносят на чистое и сухое стекло, после чего тщательно полируют поверхность мягкой тканью из микрофибры или хлопка.

Образовавшийся гидрофобный барьер препятствует оседанию капель воды на стекле. Регулярная обработка окон таким способом позволяет сохранять их сухими и предотвращает появление влаги на стенах и дверных рамах.

Как сделать домашний поглотитель влаги

Готовые осушители воздуха в контейнерах остаются популярным решением для осенне-зимнего периода, однако натуральные альтернативы, как правило, уже есть дома. По своим свойствам поваренная соль и пищевая сода относятся к числу самых эффективных в этой категории.

Выбранный продукт насыпают в небольшую миску или тарелку и ставят прямо на подоконник, чтобы он впитывал избыток влаги из окружающей среды.

Ключевым моментом здесь является регулярность: как только соль или сода склеиваются в комки, порцию следует заменить на свежую.

Почему появляется конденсат на окнах / Инфографика: Главред

Какие повседневные привычки снижают влажность

Ни один из домашних методов не даст результата, если не изменить основные бытовые привычки. Основа - короткое, но регулярное проветривание комнат даже в морозные дни, прежде всего после пробуждения, приготовления пищи, купания или стирки, когда окна следует открывать настежь.

Как убрать конденсат на окнах – видео:

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