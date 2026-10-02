Удар по мосту может иметь скрытые последствия: эксперт предупредил о серьезной угрозе

После удара по мосту главной проблемой могут стать скрытые повреждения конструкции.

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Атаки РФ на Южный мост / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Главное из заявлений Беспалова:

Точные сроки восстановления моста после удара назвать невозможно

Повреждения конструкций могут проявиться не сразу

Систематические удары могут потребовать длительной экспертизы моста

Последствия ударов по мостовым конструкциям могут оказаться гораздо более серьезными, чем кажется при первичном осмотре. Из-за скрытых повреждений определить сроки восстановления моста после атаки заранее практически невозможно.

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Об этом в интервью Главреду рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов. По его словам, многое зависит от того, какое именно оружие применяет противник.

"Например, советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что россияне создали для дронов некий кумулятивный режущий заряд. Я сразу подумал: если они разрабатывали его для опор ЛЭП и кабелей, то теоретически такой принцип может использоваться и против вантов - стальных тросов моста", - отметил Беспалов.

В то же время Беспалов подчеркнул, что современное оружие постоянно развивается, а практического опыта, на который могли бы опираться инженеры, почти нет.

"Фактически никто не испытывал в реальных условиях, что будет происходить с такими сооружениями под систематическими ударами современного оружия. Исключением в определенной степени можно назвать Антоновский мост в Херсоне, но и оружие постоянно развивается. Современныетехнологии позволяют создавать совершенно новые и очень опасные средства поражения, поэтому назвать конкретные сроки ремонта я не могу", - подчеркивает он.

Скрытые повреждения могут проявиться позже

Эксперт также пояснил, что часть повреждений невозможно обнаружить сразу. При первичном осмотре могут быть заметны, например, повреждения бетона, однако внутри конструкции могут оставаться дефекты, которые проявятся лишь со временем.

"Такие отсроченные последствия могут накапливаться, особенно если противник будет систематически применять одну и ту же тактику. В определенный момент может возникнуть необходимость в длительной экспертизе, чтобы определить, можно ли вообще продолжать эксплуатацию конструкции", - добавил Беспалов.

Киев не может закрыть мост для экспертизы

По словам эксперта, в мирное время после взрыва мост, скорее всего, временно закрыли бы. Специалисты провели бы инструментальные измерения, некоторое время наблюдали бы за поведением конструкций и только потом восстановили бы проезд.

"Но в нынешних условиях Киев не может себе этого позволить. Это тоже создает опасность - пробки, воздушные атаки и т. д.", - подчеркнул Беспалов.

Удары РФ по Южному мосту - что известно

Как писал Главред, Россия днём 1 октября атаковала Южный мост в Киеве реактивным дроном. По словам Кличко, два дрона попали в непосредственной близости от его опоры. Движение метро и наземного транспорта было остановлено, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

В тот же вечер россияне повторно атаковали мост. По предварительным данным, дрон повредил опору моста, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту вновь остановили, а специалисты метрополитена обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Почему силы ПВО не успели защитить Южный мост

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что при нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов, как Южный мост, просто не успевают усилить.

"При такой частоте ударов по столице времени критически мало для нормального реагирования, налаживания усиленной противовоздушной обороны этих объектов. Не буду разводить "измену" по поводу баллистики, но, очевидно, подобные цели являются приоритетными для атак дронов", – написал Алекс в своем Telegram-канале "Офицер".

Отдельно военный упрекнул ответственные структуры. По его мнению, они действуют с опозданием и не планируют мер заранее.

Удары по мостам сами по себе не являются новой тактикой, подчеркивает офицер. Ранее противовоздушная оборона неоднократно срывала подобные попытки россиян, поэтому мосты удавалось уберечь.

"Но впервые противнику удалось нанести удар благодаря большому количеству задействованных БПЛА", - подчеркнул Алекс.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Дмитрий Беспалов Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА). В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего начал работу на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects. В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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