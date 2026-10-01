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Крысы быстро исчезнут из дома: простой и дешевый трюк удивит результатом

Алексей Тесля
1 октября 2026, 22:02
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Осенью желательно регулярно очищать участок от падалицы и растительных остатков.
Крысы быстро исчезнут из дома: простой и дешевый трюк удивит результатом
Как избавиться от крыс / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Осенью нужно очищать участок от падалицы и растительных остатков
  • Лучший способ предотвратить появление крыс - убрать условия их появления

С наступлением холодов сад может стать привлекательным местом для грызунов. На участке они легко находят пищу, воду и укрытия, необходимые для зимовки.

Поэтому осенью особенно важно убрать все потенциальные источники пропитания и места, где крысы могут спрятаться. Об этом пишет Wprost.

видео дня

Что приводит крыс в сад

Главная причина - доступная еда. На земле могут оставаться опавшие яблоки, груши и сливы, а на грядках - морковь, свекла, картофель, тыквы и другие овощи.

Дополнительным источником пищи становятся корм для собак и кошек, птичьи семена и пищевые остатки. Опасность представляет и открытый компост, куда грызуны могут быстро получить доступ.

Осенью желательно регулярно очищать участок от падалицы и растительных остатков, не оставлять корм для животных на улице на ночь и держать мусорные емкости плотно закрытыми. Компостер также должен быть надежно защищен.

Не менее важны потенциальные укрытия. Крысы могут поселиться среди дров, досок, старых горшков, мешков с грунтом и садового инвентаря. Захламленные участки возле построек также создают подходящие условия для них. По возможности следует сократить доступ к открытым емкостям с водой, включая резервуары для дождевой воды.

Как сделать участок менее привлекательным

Лучший способ предотвратить появление крыс - убрать условия, ради которых они приходят. Репелленты сами по себе не решат проблему, если на участке по-прежнему остается доступная пища.

Полезно поддерживать порядок вокруг дома, закрыть возможные пути проникновения грызунов внутрь помещений и периодически осматривать компостер, хозяйственные постройки и места хранения продуктов.

Домашние средства с резкими запахами, например мятным маслом или уксусом, иногда используют для отпугивания грызунов. Однако их действие может быть непродолжительным, поэтому рассчитывать только на такие методы не стоит.

О присутствии крыс могут свидетельствовать помет, погрызенные продукты или упаковка, норы, следы кормления и поврежденные емкости. При появлении таких признаков лучше действовать сразу, не дожидаясь, пока грызуны обоснуются на участке.

Где наносить натуральные средства от грызунов
/ Инфографика: Главред

Что важно убрать в первую очередь

  • опавшие и перезревшие фрукты;
  • остатки овощей на грядках;
  • корм домашних животных и птиц;
  • пищевые отходы;
  • открытый или плохо защищенный компост;
  • емкости с доступной водой;
  • ненужные предметы, под которыми могут прятаться грызуны.

Главный принцип прост: чем меньше на участке доступной пищи и безопасных укрытий, тем менее привлекательным он становится для крыс. Сильные запахи могут использоваться лишь как дополнительная мера, но не заменяют санитарную уборку и защиту построек.

Смотрите видео - как избавиться от грызунов:

Некоторые бытовые советы предлагают использовать пищевую соду для борьбы с мышами, добавляя небольшое количество вещества в пищу, которая может привлечь грызунов. Считается, что после попадания в желудок сода вступает в химическую реакцию с желудочной кислотой, в результате чего образуется газ.

Из-за особенностей пищеварения мыши не всегда способны эффективно вывести его, поэтому такая реакция может вызвать тяжелые нарушения и в некоторых случаях привести к гибели животного.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

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