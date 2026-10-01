Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

О чем идет речь в материале:
- РФ может нанести новый массированный удар в течение следующих 72 часов
- Среди возможных целей называют энергетику Киева
Страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине в течение ближайших 72 часов. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и дронов.
По их данным, украинская сторона получила предупреждение от разведывательного сообщества США о высокой вероятности новой масштабной атаки.
Отдельно сообщается о перемещении российских баллистических боеприпасов в районы, откуда их могут применить. Мониторинговые каналы оценивают количество таких ракет в 23 единицы.
Риск новой атаки возникает на фоне уже заметного усиления российской кампании против украинской критической инфраструктуры. 30 сентября Россия нанесла масштабный комбинированный удар, в ходе которого были повреждены энергетические объекты вокруг Киева и в других регионах, а в столице вводились аварийные отключения электроэнергии.
По оценкам мониторинговых каналов, Москва будет продолжать оказывать давление на энергосистему в преддверии холодов.
"РФ уже начала кампанию по выводу из строя украинской энергетики и будет продолжать её, ведь зима уже близко", - сообщают они.
Отдельной категорией потенциальных целей называют объекты, от работы которых зависит обеспечение столицы теплом и функционирование цифровой инфраструктуры.
"Также не исключены удары по ТЭЦ и дата-центрам: РФ будет пытаться оставить киевлян без света, связи и интернета", - отмечают мониторинговые каналы.
Зачем Россия наносит удары по энергетике и гражданской инфраструктуре - комментарий эксперта
Россия использует удары по энергетике и гражданской инфраструктуре для одновременного давления на украинскую экономику, общество и его готовность продолжать войну. Отдельной частью этой тактики становятся атаки на цифровую инфраструктуру, в частности на дата-центры. Об этом сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире FREEDOM.
"Это и запугивание населения, это попытка обрушить украинскую экономику. Здесь мы тоже должны это понимать. И, помимо всего прочего, это попытка заставить украинских граждан говорить о том, что они готовы к миру любой ценой", - отметил Леонов.
Отдельное направление российской кампании - повреждение цифровых систем, от которых зависит работа государственных и частных структур. Эксперт связывает такие атаки с более широкой моделью ведения войны, которую Россия уже применяла против городов и гражданской инфраструктуры.
Леонов считает, что украинский опыт в этом вопросе имеет значение не только для самой Украины. По его мнению, европейские государства и НАТО должны учитывать подобные сценарии при оценке будущих угроз.
"Это война нового типа, которую ведет Россия, с уничтожением, в частности, дата-центров и энергетики. И поэтому я думаю, что этот опыт должны изучать в НАТО и четко понимать, что нужно формулировать ответ, в частности, и на такие удары", - сказал Леонов.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удар по Южному мосту столицы во время движения поезда метро.
Мэр Киева Виталий Кличко 1 октября сообщил о попадании вражеского БПЛА в здание школы в Соломенском районе, что привело к возгоранию фасада учебного заведения. Благодаря тому, что на момент удара более 100 учеников и около 60 сотрудников находились в укрытии, никто из них не пострадал.
Киевская городская военная администрация подвела итоги ночного обстрела столицы 1 октября, зафиксировав пожары и разрушения в трех районах города. По официальным данным администрации, в результате этой атаки пострадал один человек.
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О персоне: Александр Леонов
Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".
Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".
Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003–2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), общественной организации "Центр расширения возможностей".
Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.
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