Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

Ключевые тезисы:
- Погиб пилот 40-й бригады тактической авиации
- Самолет МиГ-29 был сбит вражеской ракетой
- Пилот катапультировался, но не выжил
Украинский истребитель МиГ-29 был сбит российской ракетой во время боевого задания 1 октября. Пилот после катапультирования погиб. Речь идет о капитане Марате Мамбетове - командире звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Во время вылета украинский летчик наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта.
"Во время выполнения боевой задачи самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил…", - говорится в сообщении.
Марат Мамбетов имел звание капитана и возглавлял звено в составе 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". В Военно-воздушных силах выразили соболезнования его родным и близким.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до последнего вздоха", - заявили в Воздушных силах ВСУ.
Потери украинской авиации - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об аварии истребителя МиГ-29 во время выполнения боевого вылета в Одесской области вечером 10 августа. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация во время запуска авиационной ракеты, однако летчик успешно катапультировался и был эвакуирован в медицинское учреждение.
Смелянский городской совет сообщил о гибели 28-летнего авиатехника Ярослава Демчевского в результате падения вертолета в Кировоградской области. Трагедия произошла 31 июля 2026 года во время выполнения боевого полётного задания.
Ранее Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило потерю другого истребителя МиГ-29, которая произошла ночью 27 июня 2026 года в Полтавской области. Во время выполнения боевой задачи пилот успешно катапультировался, после чего его доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
Читайте также:
- Силы обороны разнесли места запуска БПЛА и склады РФ: куда "прилетело"
- Украина нанесла удар по судну в Черном море и месту запуска дронов - Зеленский
- Враг накопил опасные ракеты и дроны: когда РФ начнет массированную атаку на Украину
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред