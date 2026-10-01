Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

Погиб пилот "Призрака Киева" Марат Мамбетов: его МиГ-29 был сбит российской ракетой во время боевого задания, летчик катапультировался, но не выжил.

https://glavred.info/war/katapultirovalsya-no-ne-vyzhil-v-vozdushnom-boyu-pogib-pilot-prizraka-kieva-10800674.html Ссылка скопирована

МиГ-29 был сбит ракетой РФ - погиб пилот "Призрака Киева" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Военно-воздушные силы ВСУ

Ключевые тезисы:

Погиб пилот 40-й бригады тактической авиации

Самолет МиГ-29 был сбит вражеской ракетой

Пилот катапультировался, но не выжил

Украинский истребитель МиГ-29 был сбит российской ракетой во время боевого задания 1 октября. Пилот после катапультирования погиб. Речь идет о капитане Марате Мамбетове - командире звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Во время вылета украинский летчик наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта.

видео дня

"Во время выполнения боевой задачи самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил…", - говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ / Скриншот

Марат Мамбетов имел звание капитана и возглавлял звено в составе 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". В Военно-воздушных силах выразили соболезнования его родным и близким.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до последнего вздоха", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

МиГ-29 / Инфографика: Главред

Потери украинской авиации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об аварии истребителя МиГ-29 во время выполнения боевого вылета в Одесской области вечером 10 августа. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация во время запуска авиационной ракеты, однако летчик успешно катапультировался и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Смелянский городской совет сообщил о гибели 28-летнего авиатехника Ярослава Демчевского в результате падения вертолета в Кировоградской области. Трагедия произошла 31 июля 2026 года во время выполнения боевого полётного задания.

Ранее Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило потерю другого истребителя МиГ-29, которая произошла ночью 27 июня 2026 года в Полтавской области. Во время выполнения боевой задачи пилот успешно катапультировался, после чего его доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред