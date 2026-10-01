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Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

Юрий Берендий
1 октября 2026, 17:23обновлено 1 октября, 18:03
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Погиб пилот "Призрака Киева" Марат Мамбетов: его МиГ-29 был сбит российской ракетой во время боевого задания, летчик катапультировался, но не выжил.
Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот
МиГ-29 был сбит ракетой РФ - погиб пилот "Призрака Киева" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Военно-воздушные силы ВСУ

Ключевые тезисы:

  • Погиб пилот 40-й бригады тактической авиации
  • Самолет МиГ-29 был сбит вражеской ракетой
  • Пилот катапультировался, но не выжил

Украинский истребитель МиГ-29 был сбит российской ракетой во время боевого задания 1 октября. Пилот после катапультирования погиб. Речь идет о капитане Марате Мамбетове - командире звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Во время вылета украинский летчик наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта.

видео дня

"Во время выполнения боевой задачи самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил…", - говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ
Сообщение Воздушных сил ВСУ / Скриншот

Марат Мамбетов имел звание капитана и возглавлял звено в составе 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". В Военно-воздушных силах выразили соболезнования его родным и близким.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до последнего вздоха", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об аварии истребителя МиГ-29 во время выполнения боевого вылета в Одесской области вечером 10 августа. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация во время запуска авиационной ракеты, однако летчик успешно катапультировался и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Смелянский городской совет сообщил о гибели 28-летнего авиатехника Ярослава Демчевского в результате падения вертолета в Кировоградской области. Трагедия произошла 31 июля 2026 года во время выполнения боевого полётного задания.

Ранее Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило потерю другого истребителя МиГ-29, которая произошла ночью 27 июня 2026 года в Полтавской области. Во время выполнения боевой задачи пилот успешно катапультировался, после чего его доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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