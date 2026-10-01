Как назвать мальчика, родившегося в октябре: лучшие варианты и их значение

Блогерша поделилась красивыми именами для мальчиков, родившихся во втором месяце осени.

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Топ-5 имен для мальчиков, родившихся в октябре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

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Какие имена рекомендуют выбирать для октябрьских мальчиков

Какие черты характера связывают с этими именами

Выбор имени для ребенка - непростая задача. Родители часто хотят, чтобы оно красиво звучало, имело определенное значение и подходило к характеру новорожденного.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi в TikTok рассказала об именах для мальчиков, которые можно выбрать для малышей, родившихся в октябре. Она также объяснила значение этих имен.

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Какие имена подходят мальчикам, родившимся в октябре

По словам блогерши, мальчики, родившиеся в октябре, отличаются спокойным и уравновешенным характером. Именно поэтому им могут подойти мягкие имена.

Для октябрьских мальчиков можно рассмотреть несколько красивых имен европейского происхождения. Среди них - Лука, Лукьян и Лукас.

"Эти имена имеют итальянское происхождение и очень популярны в Европе. Лука означает "светлый" или "родившийся на рассвете". Говорят, что мальчики с таким именем послушны и любвеобильны", - отметила автор.

Еще один вариант для мальчика, родившегося в октябре, - Эмиль. Это имя ассоциируется со значением "усердный".

"Пока в Украине более распространена женская версия этого имени - Эмилия. Но эксперты, кстати, прогнозируют, что через 5 лет Эмиль тоже окажется в топах", - подчеркнула блогерша.

В список имен для октябрьского мальчика также вошел Максим. Это имя имеет древнюю историю и связано с понятием величия.

"В Древнем Риме это имя было прозвищем. Так называли лучших в своей области. А переводится Максим как "величайший", - пояснила автор видео.

Видео о том, как назвать мальчика, родившегося в октябре, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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