Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

Читайте в материале:
- Зачем раскладывать фольгу вдоль стен
- Как понять, что грызун рядом
- Почему этот метод не гарантирует результата
Обычная алюминиевая фольга способна за одну ночь показать, завелись ли в доме мыши и по каким именно путям они передвигаются. Метод не требует никаких затрат и применяется ещё до того, как хозяева приступают к расстановке ловушек, сообщает kertvar.hu.
Осенью, когда температура на улице падает, грызуны начинают искать защищенные и теплые места - прежде всего такие, где рядом есть доступ к пище. Наиболее привлекательными для них становятся подвалы, кладовые, гаражи и различные хозяйственные постройки.
Попасть внутрь здания мышам несложно: им хватает даже небольшого отверстия в конструкции.
Как работает метод с фольгой
Фольга не является ловушкой - её задача чисто разведывательная. Несколько оторванных кусков раскладывают вдоль стен, за шкафами, у порога и рядом с трубами, то есть там, где хозяева подозревают присутствие грызунов.
Суть приёма в том, что материал очень лёгкий, поэтому любое его перемещение сразу бросается в глаза. Если утром лист оказался сдвинутым, смятым или оказался в другом месте, это свидетельствует о том, что ночью здесь пробежала крыса или мышь.
Почему фольга не заменяет ловушки
Дополнительный эффект дает сама фактура материала: шаткая поверхность, которая шуршит под лапами, заставляет часть зверьков обходить участок стороной.
В то же время надежным средством отпугивания грызунов фольгу считать нельзя - она лишь помогает составить карту их передвижений и точнее определить места для дальнейших действий.
Вас может заинтересовать:
- Старая кухонная губка обретет вторую жизнь: трюк из прошлого снова в моде
- Как вывести любое пятно с одежды домашними средствами - классные советы
- Как надеть одеяло менее чем за минуту: лайфхак с пододеяльником
Об источнике: Kertvár.hu
Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред