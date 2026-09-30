Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

Материал, который есть на каждой кухне, способен показать, по каким путям передвигаются грызуны ночью, - но полноценным средством борьбы он не является.

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Как узнать, есть ли в квартире мышь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем раскладывать фольгу вдоль стен

Как понять, что грызун рядом

Почему этот метод не гарантирует результата

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Обычная алюминиевая фольга способна за одну ночь показать, завелись ли в доме мыши и по каким именно путям они передвигаются. Метод не требует никаких затрат и применяется ещё до того, как хозяева приступают к расстановке ловушек, сообщает kertvar.hu.

Осенью, когда температура на улице падает, грызуны начинают искать защищенные и теплые места - прежде всего такие, где рядом есть доступ к пище. Наиболее привлекательными для них становятся подвалы, кладовые, гаражи и различные хозяйственные постройки.

Попасть внутрь здания мышам несложно: им хватает даже небольшого отверстия в конструкции.

Как работает метод с фольгой

Фольга не является ловушкой - её задача чисто разведывательная. Несколько оторванных кусков раскладывают вдоль стен, за шкафами, у порога и рядом с трубами, то есть там, где хозяева подозревают присутствие грызунов.

Суть приёма в том, что материал очень лёгкий, поэтому любое его перемещение сразу бросается в глаза. Если утром лист оказался сдвинутым, смятым или оказался в другом месте, это свидетельствует о том, что ночью здесь пробежала крыса или мышь.

Почему фольга не заменяет ловушки

Дополнительный эффект дает сама фактура материала: шаткая поверхность, которая шуршит под лапами, заставляет часть зверьков обходить участок стороной.

В то же время надежным средством отпугивания грызунов фольгу считать нельзя - она лишь помогает составить карту их передвижений и точнее определить места для дальнейших действий.

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