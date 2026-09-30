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Более 20 кашпо за копейки: как сделать бетонные горшки из ткани своими руками

Анна Ярославская
30 сентября 2026, 15:18
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Садовый блогер показала, как превратить старые ведра, пластиковые бутылки и лоскуты ткани в декоративные кашпо для двора.
Бетонные горшки из ткани своими руками
Бетонные горшки из ткани своими руками / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как сделать кашпо из цемента и старой ткани
  • Зачем накрывать изделия пленкой во время сушки
  • Как покрасить горшки техникой сухой кисти

Кашпо из цемента можно сделать своими руками без сложных инструментов и больших затрат. Оно получится прочным, долговечным и оригинальным, а форму и размер будущего изделия можно подобрать под конкретные растения.

Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" рассказала, как сделать кашпо из цемента в домашних условиях и что понадобится для работы.

видео дня

Садовый блогер утверждает, что ей понадобилось всего 405 гривен на 23 декоративных кашпо для сада, изготовленных из цемента, старой ткани и ненужных емкостей. Все остальные материалы нашлись дома.

Мастерица делает ставку на повторное использование того, что обычно оказывается на свалке.

"Мне кажется, именно такие вещи создают тот особый уют во дворе, который не купишь ни в одном магазине - ведь когда делаешь что-то своими руками, вкладываешь совсем другие эмоции", – отмечает Екатерина.

Основой для форм стали старые пластиковые ведра, бутылки объемом шесть и девять литров, несколько картонных коробок, а также металлическая овощная сетка, оставшаяся от прежних хозяев дома. Для обтягивания подойдет любой текстиль: старое постельное белье, одежда, футболки, простыни или обрезки. Катерина взяла остатки вязаных полотен со швейного производства разной толщины и структуры.

Выбор материала для обтягивания напрямую определяет декор будущего изделия.

"Фактура ткани потом сильно влияет на внешний вид готового горшка: одна даёт красивые плавные складки, а другая - более грубый, объёмный рельеф. Мне нравится, что благодаря этому каждый горшок получается абсолютно уникальным, двух одинаковых точно не будет", – подчеркнула автор канала.

Бетонные кашпо
Бетонные кашпо / скриншот

Кашпо из цемента и ткани своими руками

Сначала готовят формы: у пластиковых бутылок обычным ножом срезают верхушки, у ведер снимают ручки. За основу, по словам мастерицы, можно взять и старые миски, кастрюли или контейнеры – главное, чтобы нравилась форма.

Смесь готовят в пластиковой емкости из цемента и песка в пропорции 1:1, а главная сложность – не ошибиться с количеством жидкости.

"Очень важно не наливать всю воду сразу - лучше подливать понемногу и хорошо перемешивать. Нужна негустая консистенция, примерно как жидкая сметана", – советует Катерина.

Первый горшок мастерица делала из перевернутого вверх дном ведра, отрезая полотно на глаз, без каких-либо измерений. Перед погружением в раствор ткань смачивают обычной водой и отжимают: так она равномерно впитывает цемент и не забирает из него влагу слишком быстро.

Самый ответственный момент на этом этапе – работа с мокрым полотном в растворе.

"Тщательно проминаю руками, чтобы не осталось сухих участков: именно качественная пропитка делает будущий горшок прочным. Если где-то останется сухая ткань, это место потом может треснуть или сломаться", – предупреждает мастерица.

Далее полотно набрасывают на перевернутое ведро, и именно здесь закладывается эстетика будущего изделия.

"Я расправляю ткань, аккуратно её натягиваю, делаю красивые волны. Именно они потом создают эффект дорогих декоративных кашпо", – отмечает Катерина.

Чтобы материал не сползал при высыхании, его фиксируют обычной веревкой. Так же оформляют бутылки и коробки – последние, как выяснилось, хорошо держат форму и подходят для квадратных кашпо. После первой партии автор ускорила процесс: сделала раствор чуть жиже и перестала предварительно замачивать ткань в воде.

Заготовки оставляют примерно на двое суток, но после каждого этапа работы с раствором их обязательно укрывают.

"Плёнка нужна для того, чтобы цемент не пересыхал слишком быстро. Если бетон сохнет резко, появятся трещины, а само изделие будет хрупким. Под плёнкой всё сохнет постепенно и правильно набирает прочность", – подчеркивает автор.

После высыхания веревки снимают, а каждый горшок дополнительно покрывают более густым цементным составом с помощью кисти. Это укрепляет поверхность, скрывает мелкие неровности и делает кашпо устойчивее к дождю, солнцу и ветру.

Как покрасить бетонные кашпо для сада

Когда изделия полностью затвердели, в дне делают отверстия.

"Через них будет выходить лишняя вода после полива или дождя, иначе влага застоится, и корни растений начнут гнить", – предупреждает Екатерина.

Перед нанесением каждого нового слоя горшки обильно поливают из лейки, чтобы сухой бетон не вытягивал влагу из свежего цемента, а слои лучше сцеплялись. Для нескольких кашпо мастерица сделала ножки: рассматривала пенопласт, пенополистирол и бетон, но в итоге выбрала тот же текстиль. Между опорами оставляют пространство, чтобы дно проветривалось и не стояло прямо на земле.

Опоры скручивают из пропитанных раствором полосок ткани в жгуты, прижимают к дну и дополнительно промазывают кистью.

"Честно говоря, за этот этап я переживала больше всего: не знала, будут ли ножки достаточно прочными. Но всё получилось отлично!" – признается мастерица.

На подготовительном этапе перед декорированием автор тоже сэкономила, использовав средство, которое давно стояло без дела.

"Главное, чтобы это была грунтовка глубокого проникновения для бетона и уличных работ. Она укрепляет поверхность, улучшает сцепление с краской и защищает от влаги", – советует Екатерина.

Первый слой краски – смесь всех светлых остатков, найденных дома, с добавлением растворителя. Красят сверху, немного заходя внутрь, затем внешние стенки, а после высыхания – дно.

Единственной покупкой во всем проекте стала краска шоколадного оттенка – именно на нее ушли те самые 405 гривен.

"Мне очень нравятся тёплые естественные тона в саду, они красиво сочетаются с зеленью", – отмечает автор канала.

Основной цвет также разводят растворителем и наносят на всю поверхность, уделяя особое внимание складкам. Для финального штриха белую краску смешивают с небольшим количеством шоколадной, чтобы получить мягкий оттенок.

"Почти сухой кистью слегка прохожусь по выступающим складкам и рельефу - это техника "сухой кисти". Она делает складки более объёмными, а кашпо придаёт вид дорогих декоративных изделий", – рассказывает Катерина.

Весь цикл, от подготовки форм до декорирования, дал 23 готовых изделия.

"Когда я увидела готовый результат, сама не поверила, что всё это сделано из старых вёдер, бутылок и тряпок!" – делится Катерина.

Смотрите видео - Как сделать бетонные кашпо своими руками:

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YouTube-канал "Загородные будни"

Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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