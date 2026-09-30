РФ ударила по Киеву и области баллистикой и дронами: есть жертвы и пострадавшие

Кратко:
- Киев атаковали баллистическими ракетами
- В городе загорелись жилые дома, склад и магазин
- На Киевщине погиб ребенок, есть разрушения и пострадавшие
В ночь на среду, 30 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев баллистикой. В городе возникли пожары. Также под удар попала и Киевская область. Есть жертвы и пострадавшие. О последствиях вражеской атаки рассказали местные власти.
В 2:44 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики. После стало известно о движении баллистических ракет в направлении Киева.
В 3:12 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в секторе частных жилых домов в Святошинском районе.
В Киевской городской военной администрации сообщили о возгорании складского здания в Голосеевском районе.
В Оболонском районе в результате атаки произошло возгорание в помещении магазина.
Сначала сообщалось о двух пострадавших.
"В настоящее время двое пострадавших в результате атаки врага. Одну раненую женщину медики госпитализировали", - написал Кличко в 4:03.
После отбоя тревоги из-за баллистики в Киеве в 04:43 объявили об опасности из-за вражеских дронов.
Утром стало известно о возгорании частного жилого дома в Подольском районе.
По данным КГВА, число пострадавших в результате вражеских ударов возросло до 4 человек.
"К сожалению, стало известно, что один человек погиб в результате вражеских ударов", - говорится в сообщении.
Обновлено. В ГСЧС утром сообщили, что в результате российского обстрела один человек погиб, еще четыре - пострадали.
С вечера 29 сентября и на ночь 30 сентября в результате российских обстрелов произошли пожары и разрушения в 4 районах города.
- Святошинский район: повреждены около 10 частных домов.
- Подольский район: враг попал в нежилое здание, из-за чего возник пожар на шестом этаже. Также загорелось складское помещение. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Еще по одному адресу вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме.
- Голосеевский район: произошло возгорание бани, бытовки и бетоносмесителя. Пожар был ликвидирован.
- Соломенский район: горел травяной настил на открытой территории.
Обновлено в 07:24. В КГВА сообщили о еще одной погибшей женщине.
В результате вражеской атаки погибли 2 человека. Пострадали 4 человека.
На Киевщине погиб ребенок
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что Киевщина подверглась очередной ракетно-дроновой атаке врага.
В Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек. Среди них - ребенок, получивший острую реакцию на стресс. У мужчины - получил осколочные ранения головы, у женщины – травмы ноги. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели производят деблокировку.
В Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома, возникли пожары в жилом доме и гаражах. Также повреждено остекление дома.
В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей, 2 складских помещения, возник пожар.
Также зафиксированы последствия атаки на объекты инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
Дроновый террор Киева продолжится - мониторы
Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.
"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.
Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.
"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", - отметили на канале.
Воздушные атаки РФ - новости
Как писал Главред, восемь человек получили ранения в результате российских ударов по Одесской области в ночь на 29 сентября. Огонь охватил жилые дома, производственное предприятие и приют для животных.
В ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы.
Днем 28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.
Также днем 28 сентября армия РФ атаковала Днепр беспилотниками. В результате обстрела погибли 3 человека, ещё 12 получили травмы.
В ночь на 28 сентября российская армия нанесла двойной удар КАБами по двум районам Харькова. Один из "прилетов" был в многоквартирный дом в Салтовском районе. Пострадали более 20 человек. Также последствия зафиксированы в Киевском районе.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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