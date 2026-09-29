Глава ЦРУ привез в Москву секретное послание: о чем Ретклифф предупредил Путина

Главное:
- Россия может столкнуться с экономическим крахом по сценарию СССР
- Трамп не намерен отказываться от поддержки Киева
- Вашингтон призывает Москву вернуться за стол переговоров
Глава ЦРУ Джон Ретклифф в конце августа тайно приезжал в Москву, чтобы предупредить российское руководство о последствиях затягивания войны против Украины.
По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ретклифф, ссылаясь на данные американской разведки, передал Москве вывод американской разведки о том, что Россия не сможет выиграть войну в Украине. В то же время эта оценка касается прежде всего не ситуации на фронте. Американские спецслужбы считают, что в военном плане война движется к патовой ситуации, тогда как основным риском для Москвы становится состояние экономики.
Высокопоставленный дипломат, знакомый с информацией, которую США передали западным партнерам, рассказал FAZ, что главным посланием Ретклиффа было предупреждение о последствиях огромных военных расходов России. По его словам, российскую экономику может ожидать такой же крах, какой пережил Советский Союз в результате холодной войны.
Эту оценку, как отмечает источник издания, администрация Дональда Трампа учитывает в своей политике в отношении Украины. В Москве не должны рассчитывать, что Вашингтон просто прекратит поддержку Киева. По словам собеседника FAZ, именно поэтому Трамп настаивает на переговорах.
Что может побудить РФ завершить войну
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.
По его мнению, пока диктатор Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать войну.
"Украина сейчас работает над коллапсом российской экономики, что приведет к дестабилизации России и, скорее всего, к отстранению Путина от поста главы государства, что вызовет еще большие потрясения в РФ. А в этом случае война закончится. Ведь Россия погрузится во внутренний хаос и утратит возможность продолжать боевые действия", - отметил он.
Война РФ против Украины - новости по теме
Главред писал, что диктатор РФ Путин, вероятно, пересмотрел свою стратегию победы в войне против Украины. Вместо того чтобы делать ставку на непрерывное продвижение армии, Кремль рассчитывает сломить Киев массированными комбинированными ударами баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками и добиться капитуляции зимой 2026–2027 годов.
Напомним, Россия подготовила два подробных документа по зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения.
Ранее сообщалось, что РФ усилила круглосуточные ракетные и дронные атаки по Украине сразу после секретного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. Как пишет The Washington Post, в Кремле сигнал Вашингтона о деэскалации расценили как проявление слабости Запада.
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Об источнике: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung - ежедневная газета (печатная и онлайн-версии) с аудиторией около 800 000 читателей ежедневно.
Основана 1 ноября 1949 года. Штаб-квартира расположена в городе Франкфурте-на-Майне в Германии.
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