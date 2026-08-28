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Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

Анна Ярославская
28 августа 2026, 11:37
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Джон Рэтклифф предостерег Кремль от атак на страны Альянса и обсудил возобновление переговоров по Украине, которые могут стартовать в сентябре.
Трамп, Путин
Трамп отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными заданиями / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

О чем пишет The Wall Street Journal:

  • Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву
  • О визите не знали помощники и военное руководство
  • Рэтклифф подтвердил приверженность США статье 5 НАТО

Президент США Дональд Трамп лично отправил директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа с дипломатической миссией в Россию, не проинформировав о содержании послания Кремлю ни доверенных помощников, ни военное руководство, которое при обычных обстоятельствах должно было бы знать о такой поездке. О визите заранее не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ставку на главу разведки Трамп сделал после того, как предыдущие раунды переговоров с участием других посланников не остановили боевые действия. За последние месяцы Москва наращивала атаки по Украине, усилила поддержку иранского режима и отклонила попытки Вашингтона углубить экономические связи.

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Логистика поездки была максимально закрытой: Рэтклифф прилетел в Москву из Латвии на американском военно-транспортном C-17 без опознавательных знаков. Когда новости о визите просочились, европейские чиновники лихорадочно искали хоть какую-то информацию о его содержании, отмечает WSJ.

По словам двух европейских чиновников, во время встречи с российскими коллегами из разведки директор ЦРУ подтвердил, что США остаются приверженными статье 5 Североатлантического договора - нападением на всех членов Альянса считается нападение на одного из них.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Разведка предупреждает о проверке Альянса на прочность

Визит состоялся на фоне свежих разведывательных оценок, согласно которым Москва способна протестировать решимость Альянса в течение нескольких лет. Европейские чиновники, в частности, предупреждали, что Россия накапливает беспилотники для потенциальной операции под ложным флагом против государств восточного фланга.

Сам Трамп в четверг публично продемонстрировал отсутствие опасений относительно намерений российского лидера.

"Он не будет атаковать территорию НАТО", - сказал Трамп журналистам.

Переговоры по Украине и вопрос Ирана

Помимо гарантий безопасности, глава ЦРУ поднял в Москве и украинский вопрос. По данным американских и европейских чиновников, речь шла о возобновлении переговоров о прекращении российского вторжения - глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в четверг заявил, что они могут стартовать в сентябре.

Рэтклифф также призвал россиян не поддерживать экономическое и оборонное сотрудничество с Ираном, пока администрация усиливает санкционное давление на Тегеран.

По словам американских чиновников, в диалоге с Кремлем директор ЦРУ уже имеет достижения - в частности, помог освободить американских заложников в России. Этот опыт, давние каналы связи ЦРУ с российскими спецслужбами и место Рэтклиффа в ближайшем окружении Трампа делают его полезным собеседником для Москвы.

ЦРУ от комментариев отказалось, а Белый дом отослал к предыдущим заявлениям Трампа, в том числе к интервью, в котором президент США назвал поездку "полурутинной".

Визит директор ЦРУ в Москву - новости

Как писал Главред, 25 августа в московский аэропорт "Внуково" прилетел военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, принадлежащий военно-воздушным силам США.

Стало известно, что директор Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф отправился в Москву с первым визитом в этой должности. Накануне Вашингтон якобы попросил Киев приостановить удары по Москве.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву фактически рутинной. В то же время он заявил, что этот контакт может быть связан с усилиями по прекращению войны России против Украины.

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву был посвящен прежде всего отношениям между США и Россией, а не войне в Украине. В то же время украинский вопрос во время встречи также поднимался, но он не был центральным. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Как пишет The New York Times, Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву лично передал главе ФСБ Александру Бортникову мрачную оценку состояния российской войны против Украины и призвал Кремль заключить сделку, пока военное и экономическое положение РФ не ухудшилось еще сильнее. При этом американский чиновник не озвучил никаких угроз о возможных последствиях, если российский диктатор Владимир Путин проигнорирует этот сигнал и продолжит боевые действия.

Путин может проверить НАТО на прочность: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Кремлю не требуется подкрепление северокорейскими подразделениями для новой агрессии против Запада.

Истинная цель Кремля - не масштабное вторжение, а точечный удар, способный поколебать единство Альянса изнутри.

"Путину нужно проверить статью 5 Устава НАТО и вбить клин между странами Альянса с целью дальнейшего развала НАТО. Для этого ему хватит одной или нескольких десантно-штурмовых бригад, а такое количество сил Россия способна выделить", - сказал Жданов в интервью Глареду.

После формирования такого подразделения Кремль прибегнет к классическому сценарию дестабилизации приграничной территории.

"России не нужно идти на Варшаву, Ригу или Хельсинки - ей достаточно вторгнуться на территорию этой страны, совершить какие-то террористические акты, устроить там переполох и уйти. И можно не сомневаться: НАТО развалится на куски", - убежден полковник запаса.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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