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Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Инна Ковенько
27 августа 2026, 22:19
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Жара могла ослабить орхидею, поэтому в конце лета следует проверить состояние ее корней и скорректировать уход.
Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета
Домашнее средство для цветения орхидеи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем поливать орхидею для цветения
  • Как восстановить орхидею после жары
  • Чем подкормить орхидею в конце лета

Конец лета для орхидей - это период восстановления после активного роста и цветения. Высокие температуры и пересыхание субстрата могут истощить растение, поэтому именно сейчас стоит уделить ему немного больше внимания.

Правильный уход поможет корням восстановиться, а листьям - сохранить упругость, чтобы орхидея снова была готова к формированию бутонов, пишет Главред со ссылкой на Oboz.ua.

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Состояние растения после жары

Прежде чем применять какие-либо средства, важно оценить состояние корней. Если они сухие или мягкие и коричневые - это признак проблемы с избытком влаги. Здоровые корни должны быть светло-зелеными или серебристыми, упругими на ощупь. Листья также могут сигнализировать о необходимости ухода: если они теряют упругость, растению не хватает сил.

Домашнее средство для поддержки

Одним из простых и в то же время эффективных способов помочь орхидее является отвар чеснока. Он содержит природные соединения с антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые создают благоприятные условия для корней и субстрата. Такой раствор не заменяет основной уход, но может стать полезным дополнением, которое поможет растению быстрее восстановиться и подготовиться к новому цветению.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Как приготовить отвар

Для этого понадобится всего один зубчик чеснока и литр воды. Измельченный чеснок следует залить водой и оставить настаиваться на несколько часов. Затем жидкость нужно тщательно процедить и перед использованием разбавить чистой водой, чтобы она была мягкой для корней. Поливать орхидею таким раствором рекомендуем периодически, а не при каждом уходе. Важно также избегать попадания жидкости в розетку листьев, ведь застой влаги там может вызвать гниение.

Чесночный отвар помогает сдерживать развитие нежелательных микроорганизмов в субстрате, поддерживает здоровье корней и создает условия для регенерации. В сочетании с правильным освещением, контролируемым поливом и регулярным внесением специальных удобрений он может стать дополнительным фактором, который приблизит момент повторного цветения.

Смотрите видео о том, почему орхидея не цветет и что сделать, чтобы стимулировать появление новых цветов:

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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