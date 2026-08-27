РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

Ключевые тезисы:
- Киев атакуют российские ударные дроны
- В Подольском районе поврежден жилой дом
Страна-агрессор Россия в течение всего дня 27 августа продолжает атаковать Киев ударными беспилотниками. В столице работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).
Жителей столицы призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания воздушной тревоги.
"В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.
Отдельно стало известно о последствиях атаки в одном из центральных районов столицы. На место уже направляются соответствующие службы, которые должны установить масштабы повреждений и проверить информацию о пострадавших.
"В Подольском районе поврежден 4-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется. Службы направляются на место происшествия", - сообщили в КГВА.
По данным мониторинговых каналов, угроза для региона сохраняется. Сообщается о движении реактивных беспилотников в направлении Киевской и Черниговской областей.
Как впоследствии уточнил мэр Киева Виталий Кличко, экстренные службы тушат возгорание кровли четырехэтажного жилого дома в Подольском районе.
ОБНОВЛЕНО 19:38: По данным Воздушных сил ВСУ, в течение дня 27 августа, с 7:00 до 19:00, российские войска атаковали Украину около 140 ударными беспилотниками, более 100 из которых были реактивного типа. Основную часть дронов противник направил в сторону Киева.
По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве Украины оставалось более 10 реактивных ударных беспилотников.
"По предварительным данным, из 140 БПЛА противовоздушной обороной в течение дня было сбито/подавлено около 120 ударных дронов. Не игнорируйте тревогу!", - говорится в сообщении.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что Россия в ночь на 27 августа атаковала Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По словам главы области, в регионе продолжаются работы по ликвидации пожаров и действуют экстренные службы из-за атак на Киевскую область. В результате атак в Бориспольском районе пострадали два человека - 15-летняя девушка и 73-летняя женщина, которым оказали помощь на месте.
Уже днём 27 августа Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил противовоздушной обороны в столице. В КГВА призвали жителей оставаться в укрытиях из-за реактивных дронов над столицей. По сообщениям, в одном из районов столицы ранения получил водитель грузовика, ему оказывают помощь на месте.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе боевым дроном по торговому центру в Основянском районе Харькова. По состоянию на 12:39 сообщалось об одном погибшем 40-летнем мужчине, а число пострадавших позже возросло до четырёх.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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