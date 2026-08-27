Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

Юрий Берендий
27 августа 2026, 19:19обновлено 27 августа, 20:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обстрел Киева продолжается: российские дроны атакуют столицу, в Подольском районе поврежден дом.
РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно
Россия атакует Киев дронами - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Киев атакуют российские ударные дроны
  • В Подольском районе поврежден жилой дом

Страна-агрессор Россия в течение всего дня 27 августа продолжает атаковать Киев ударными беспилотниками. В столице работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

видео дня

Жителей столицы призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания воздушной тревоги.

"В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.

Отдельно стало известно о последствиях атаки в одном из центральных районов столицы. На место уже направляются соответствующие службы, которые должны установить масштабы повреждений и проверить информацию о пострадавших.

"В Подольском районе поврежден 4-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется. Службы направляются на место происшествия", - сообщили в КГВА.

По данным мониторинговых каналов, угроза для региона сохраняется. Сообщается о движении реактивных беспилотников в направлении Киевской и Черниговской областей.

Как впоследствии уточнил мэр Киева Виталий Кличко, экстренные службы тушат возгорание кровли четырехэтажного жилого дома в Подольском районе.

ОБНОВЛЕНО 19:38: По данным Воздушных сил ВСУ, в течение дня 27 августа, с 7:00 до 19:00, российские войска атаковали Украину около 140 ударными беспилотниками, более 100 из которых были реактивного типа. Основную часть дронов противник направил в сторону Киева.

По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве Украины оставалось более 10 реактивных ударных беспилотников.

"По предварительным данным, из 140 БПЛА противовоздушной обороной в течение дня было сбито/подавлено около 120 ударных дронов. Не игнорируйте тревогу!", - говорится в сообщении.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что Россия в ночь на 27 августа атаковала Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По словам главы области, в регионе продолжаются работы по ликвидации пожаров и действуют экстренные службы из-за атак на Киевскую область. В результате атак в Бориспольском районе пострадали два человека - 15-летняя девушка и 73-летняя женщина, которым оказали помощь на месте.

Уже днём 27 августа Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил противовоздушной обороны в столице. В КГВА призвали жителей оставаться в укрытиях из-за реактивных дронов над столицей. По сообщениям, в одном из районов столицы ранения получил водитель грузовика, ему оказывают помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе боевым дроном по торговому центру в Основянском районе Харькова. По состоянию на 12:39 сообщалось об одном погибшем 40-летнем мужчине, а число пострадавших позже возросло до четырёх.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

20:02Украина
РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

19:19Война
У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

19:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

Последние новости

20:02

В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

19:53

Разводы затянутся до зимы: кого ждет переоценка брака и сделок в сентябре 2026Видео

19:49

Почему солдаты из КНДР появятся на фронте: названа скрытая цель Путина

19:35

Зачем стены моют уксусом и кондиционером: причина популярности этой смеси

19:20

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
19:19

РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

19:14

У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

19:13

Сода, уксус и лимонный сок: зачем их смешивают и в чём подвох этого метода

19:10

РФ меняет тактику ударов по Украине: Копытько предупредил о новой угрозе с 1 сентябрямнение

Реклама
19:00

Ядерный монстр: под Винницей обнаружили подземную крепость СССР, что там скрывалиВидео

18:56

Ситуация обостряется: враг продвинулся в ключевом городе: в DeepState обновили карту

18:55

"Два пупырышка": Мозговая жестко пристыдила Потапа и Настю

18:36

Любовный гороскоп на сентябрь: Овнам — сдержанность, Тельцам — уют

18:25

"Украина — не главный вопрос": Буданов рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

18:25

До весны не доживут: какие фруктовые деревья категорически нельзя сажать осенью

18:18

Кого ждет возврат бывших и карьерный взлет: гороскоп на сентябрь 2026Видео

18:15

"Буду нянчить": путинистка Наташа Королева сообщила о пополнении в семье

18:14

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

18:12

Деньги и счастье в дом: что наши предки всегда клали по углам дома

17:56

Перекись водорода на стенах: зачем ее используют и как наносить правильноВидео

Реклама
17:53

Почему люди всё чаще вешают фольгу на дверную ручку — секрет вас удивитВидео

17:50

Солнце атакует Землю — учёные предупреждают о геомагнитном шторме

17:36

РФ просит у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат: что задумал Путин

17:14

"С таким не демобилизуют": популярный артист-воин перенес операцию

17:07

Люди, рожденные в определенные четыре месяца, имеют особую потребность в уединении

17:04

ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

16:57

Путин может проверить НАТО на прочность: какой сценарий готовит Кремль

16:48

Какой знак зодиака окажется перед важным выбором: гороскоп на сентябрь 2026Видео

16:38

Не мог ходить и говорить: звезда "Беверли Хиллз" оказался в тяжелом состоянии

16:34

Королева красоты весила 136 кг из-за диагноза: как она изменилась за 5 лет

16:17

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Тельцам - сюрприз, Скорпиону - выбор

16:16

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

16:15

Смерть Хайден Панеттьери: представитель актрисы сделал загадочное заявление

16:06

Евро и доллар неожиданно подешевели: свежий курс валют на 28 августа

16:00

"Знай свою Украину": с этого года в школах будут изучать украинские традиции и праздники, — Гнат Коробко

15:57

Сильные порывы ветра и грозы: какие области Украины зальет дождями

15:56

Гороскоп на завтра, 28 августа: Тельцам — знакомство, Рыбам — возможности

15:46

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

15:42

Три сумки на осень 2026: стилистка объяснила, как выбрать аксессуар на каждый деньВидео

15:30

Вейп для украинцев оказался самым дорогим в Европе — исследование ВАРЕС

Реклама
15:25

Одежда высохнет в два раза быстрее: поможет хитрый трюк японских хозяекВидео

15:00

Лунное затмение 28 августа: кому из 3 знаков зодиака предстоит финансовый прорыв

15:00

Россия впервые применила для удара по Украине обновленную баллистическую ракету

14:57

Почему 28 августа мужчинам не советуют встречаться с тещей: какой праздник

14:36

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

14:21

Новая волна мобилизации в РФ в 2026 году: в разведке назвали масштабы и сроки

13:56

Тают на глазах: популярные голливудские звезды стремительно теряют вес

13:55

Звезда "Гарри Поттера" спустя 15 лет снова сыграет свою культовую роль

13:49

Как быстро отбелить и высушить тюль — что добавить в стиральную машину

13:38

В Кремле упомянули об эскалации и дерзко пригрозили Украине - что сказали

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять