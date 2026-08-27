Зачем стены моют уксусом и кондиционером: причина популярности этой смеси

Уксус и кондиционер для белья могут стать основой простого средства для очистки стен - как его использовать, не рискуя повредить покрытие.

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Как очистить стены без покраски / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как очистить стены без покраски

Какие средства нужны для раствора

На каких поверхностях этот метод не работает

Простой метод с использованием обычных бытовых средств набирает популярность как бюджетный способ очистки и освежения стен без покраски. Стены редко входят в повседневную уборку, однако со временем на них скапливаются пыль, следы от рук и другие загрязнения, появляющиеся из-за ежедневного контакта. Главред расскажет подробнее.

Состав и действие раствора

Как сообщают в El Cronista, лайфхак заключается в смешивании в ведре с водой двух доступных компонентов:

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Чистящий уксус: средство с повышенной кислотностью, которое помогает растворять некоторые виды загрязнений, в частности известковый налёт, а также устранять неприятные запахи.

средство с повышенной кислотностью, которое помогает растворять некоторые виды загрязнений, в частности известковый налёт, а также устранять неприятные запахи. Кондиционер для белья: добавляется в основном для придания приятного аромата и может оставлять после высыхания легкий гладкий слой на поверхности.

Как правильно наносить смесь

Для чистки используют швабру или тряпку из микрофибры. Главное правило - хорошо отжать материал перед использованием. Поверхность должна быть лишь слегка влажной, а не мокрой, чтобы избежать потеков, чрезмерного увлажнения или повреждения покрытия.

Перед нанесением раствора следует удалить со стены сухую пыль. Затем небольшое количество смеси наносят на незаметный участок и проверяют, как реагирует покрытие после высыхания.

Видео о том, как удалить плесень с одежды, можно посмотреть здесь:

Когда этот метод применять не стоит

Средство подходит не для всех типов стен. Специалисты советуют воздержаться от его использования на:

бумажных и текстильных обоях;

очень пористых окрашенных поверхностях без защитного слоя;

участках, где краска или штукатурка уже начали отслаиваться;

покрытиях, для которых производитель не рекомендует использование кислотных средств.

Как правильно гасить соду уксусом / Инфографика: Главред

Перед очисткой всей стены обязательно следует протестировать раствор на незаметном участке. Такой способ может пригодиться для сезонной уборки или быстрого освежения помещения перед приёмом гостей, однако он не заменяет профессиональной очистки или покраски, если покрытие уже сильно загрязнено или повреждено.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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