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Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины возле лодки за 37 с

Виталий Кирсанов
27 августа 2026, 10:45
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Головоломки - это не только способ скоротать время, но и эффективная тренировка для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - отличный способ не только интересно провести время, но и потренировать мозг. Такие задания помогают развивать наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать детали, пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем проверить свою внимательность с помощью несложного, но коварного визуального теста.

Перед вами два изображения мужчины возле лодки, которые на первый взгляд выглядят абсолютно одинаковыми. Однако между ними спрятаны три отличия, обнаружить которые удается далеко не каждому с первой попытки.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На выполнение задания отводится всего 37 секунд. За это время необходимо внимательно изучить обе картинки и найти все несовпадения. Отличия могут скрываться в самых неожиданных местах: это может быть измененный цвет, отсутствующий элемент или небольшая деталь, которая сразу не бросается в глаза.

Такие упражнения не только развлекают, но и помогают улучшить скорость восприятия информации, тренируют память и развивают способность концентрироваться на мелочах.

Удалось найти все три отличия за отведенное время?

Если же некоторые различия остались незамеченными, не расстраивайтесь. Сравните изображения еще раз или воспользуйтесь подсказкой с правильным ответом и попробуйте свои силы в следующих заданиях.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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