Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября

Начало осени несет украинцам ряд изменений.

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Что меняется с 1 сентября в Украине - список / Коллаж: Главред

С началом осени в Украине вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут военнообязанных, работников критически важных предприятий, педагогов, студентов, школьников, предпринимателей и аграриев. Одновременно государство увеличивает выплаты в сфере образования, расширяет программу бесплатного питания в школах и меняет условия предоставления грантов бизнесу. Главред собрал основные изменения, которые ожидают украинцев в сентябре.

Бронирование с 1 сентября - кому понадобится более высокая зарплата

Одно из существенных изменений сентября касается бронирования военнообязанных работников.

Кабмин изменил требования к уровню оплаты труда работников, которых критически важные предприятия могут бронировать от мобилизации. Для большинства таких работников с 1 сентября зарплатный критерий повышается с 2,5 до трех минимальных заработных плат (не менее 25 941 грн в месяц).

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При этом повышение порога распространяется не на всех. Законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий предприятий и работников.

В частности, для определенных критически важных предприятий и учреждений, которые работают на территориях возможных или активных боевых действий, предусмотрена возможность применения показателя в 2,5 минимальной зарплаты (21 617,50 грн.)

Отдельные правила также действуют и для некоторых государственных и коммунальных предприятий, предприятий энергетического и инфраструктурного сектора, резидентов "Дія.City" и других категорий.

Зарплаты учителей повысят

С 1 сентября 2026 года в Украине зарплаты педагогических и научно-педагогических работников повысят еще на 20%. Это второй этап увеличения оплаты труда педагогов в этом году: с 1 января зарплаты уже выросли на 30%.

Согласно расчетам правительства, после сентябрьского повышения средняя зарплата педагогов должна составить около 25 тыс. грн в месяц. При этом фактическая сумма для конкретного учителя будет зависеть от квалификационной категории, стажа, учебной нагрузки, доплат и надбавок.

МОН сообщало, что необходимые средства на повышение предусмотрены в государственном бюджете на 2026 год.

Стипендии студентам увеличат в два раза - сколько будут платить

С 1 сентября 2026 года в Украине вдвое увеличат академические стипендии для студентов учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. На выплату академических и именных стипендий в госбюджете-2026 предусмотрено на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Для студентов вузов обычная академическая стипендия вырастет с 2000 до 4000 грн в месяц, а повышенная по отдельным специальностям - с 2550 до 5100 грн. В учреждениях профессионального предвысшего образования обычная стипендия увеличится с 1510 до 3020 грн, повышенная - с 1930 до 3860 грн. Учащиеся учреждений профессионального образования вместо 1250 грн будут получать 2500 грн.

Также вдвое увеличатся именные и академические стипендии, учрежденные Кабмином. Для студентов вузов они вырастут с 4000 до 8000 грн, для профессионального предвысшего образования - с 3020 до 6040 грн, а для профессионального образования - с 2500 до 5000 грн. Повышение коснется и ряда выплат победителям ученических олимпиад и других интеллектуальных соревнований.

Кроме того, с нового учебного года урегулирована выплата академических стипендий студентам дневной формы частных вузов, которые обучаются по государственному заказу.

Бесплатное питание в школах для всех

С 1 сентября 2026 года в Украине бесплатным горячим питанием обеспечат всех учеников 1–11(12) классов коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате. По оценкам Министерства образования и науки, программа должна охватить около 3 млн школьников.

Ранее бесплатное питание за счет государственной поддержки по всей стране предоставлялось только ученикам начальных классов, а для учащихся 5–11 классов расширенная программа действовала в отдельных, в частности прифронтовых, громадах.

Финансировать питание будут за счет государственной субвенции и средств местных бюджетов. При этом из-за условий военного положения школам разрешили при необходимости организовывать питание детей не только в столовых, но и в других специально оборудованных помещениях.

Кроме того, правительство определило продолжительность нового учебного года - с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года.

Продолжительность учебных периодов, даты каникул и особенности образовательного процесса школы определяют с учетом установленных законодательством требований и ситуации на местах.

Кроме того, из-за полномасштабной войны формат обучения в зависимости от региона может отличаться.

В Украине продолжат реформу старшей школы

С 1 сентября начинается новый этап подготовки к масштабной реформе профильной старшей школы. Предполагается, что ученики в пилотных лицеях смогут выбирать профиль обучения, профильные предметы и отдельные курсы.

Первоначально для пилотирования Министерство образования отобрало 79 лицеев из 23 областей Украины и Киева. В дальнейшем количество участников могут расширить.

Отдельные изменения коснутся финансирования школ с небольшим количеством учеников.

Также с 1 сентября меняются условия использования образовательной субвенции для оплаты труда педагогов малокомплектных школ. Для разных типов учебных заведений установлены минимальные показатели количества учащихся. В частности, в предусмотренных правилами случаях речь идет о порогах 60, 55 или 45 учеников в зависимости от структуры школы.

Если количество детей меньше установленного показателя, государственная образовательная субвенция в общем случае не направляется на оплату труда педагогов такого учреждения.

Гранты на бизнес - кто сможет получить деньги на новое дело

С 1 сентября перезапускается государственная грантовая программа "Власна справа".

Для тех, кто начинает бизнес, базовый размер гранта будет составлять от 100 до 300 тыс. грн, а с учетом дополнительных бонусов максимальная сумма может достигать 500 тыс. грн.

Для масштабирования уже работающего бизнеса предусмотрены значительно большие суммы - от 500 тыс. до 1,5 млн грн, а с бонусами предприниматель сможет претендовать максимум на 2,5 млн грн.

Размер поддержки будет зависеть от самого проекта и наличия оснований для дополнительных бонусов.

Например, предусмотрены дополнительные преимущества для молодых предпринимателей, ветеранского бизнеса, некоторых ВПЛ и релокированных предприятий, бизнеса в прифронтовых регионах, а также компаний, восстанавливающих уничтоженное российскими атаками оборудование.

Повышенные возможности предусмотрены и для проектов в приоритетных отраслях экономики. Средства можно будет направлять, в частности, на приобретение оборудования и транспорта, аренду, ремонт, маркетинг, цифровизацию, строительство или реконструкцию производственных помещений и некоторые другие бизнес-расходы.

Курс доллара – каким он будет в сентябре

Как рассказал Главреду вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов, ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от способности Нацбанка и дальше удерживать баланс между спросом и предложением валюты.

Банкир считает, что спрос на валюту будут поддерживать импортеры энергоресурсов, топлива и оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. В то же время на предложение валюты могут давить сокращение экспортных поступлений и сложности с морской логистикой. По его прогнозу, в сентябре курс доллара может находиться в пределах 45-45,8 грн/$, а евро - 51,5-53 грн/€.

"Сентябрь может добавить валютному рынку определенной "курсовой чувствительности", но вряд ли изменит саму систему его функционирования. Курсовые колебания могут стать заметнее, однако при отсутствии новых чрезвычайных обстоятельств они останутся контролируемыми. Поэтому даже приближение доллара к верхней границе прогнозного коридора не стоит автоматически воспринимать как признак валютного кризиса", - отметил банкир.

О персоне: Сергей Мамедов Сергей Мамедов - украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка. Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

Цены на продукты – как изменятся в сентябре

В сентябре в Украине часть продуктов питания может подешеветь из-за избытка продукции на внутреннем рынке и проблем с ее экспортом. В то же время нынешнее снижение цен может обернуться серьезными проблемами для аграрного сектора уже в следующем году.

Как рассказал в комментарии Главреду экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ключевой проблемой для украинских аграриев сейчас являются сложности с экспортом сельскохозяйственной продукции. Из-за ограниченных возможностей морской логистики и транзита через соседние страны вследствие российской агрессии часть продукции остается внутри страны, что создает избыток предложения и оказывает давление на цены.

"У нас не вывезено 10 млн тонн урожая 2025 года. У нас сегодня у фермера цена на тонну зерна урожая 2025 года - 7,5 тыс. грн за тонну. При том, что фактическая себестоимость сейчас выше", - отметил эксперт.

По словам Пендзина, Украина фактически оказалась на этапе существенного снижения цен на отдельные продукты из-за внутреннего перепроизводства. Особенно заметной эта тенденция уже стала на рынке яиц.

"Цены на яйца пошли вниз, потому что яйца некуда девать. Мы сейчас находимся на этапе существенного снижения цен на продукты питания в связи с внутренним перепроизводством, которое очень сильно бьет по аграриям", - объяснил Пендзин.

По его оценке, яйца уже подешевели примерно на 20%. В отличие от зерна, такую продукцию невозможно долго хранить, поэтому производителям приходится либо быстро ее реализовывать, либо списывать.

Также осенью может снизиться стоимость мяса.

"Мясо, вполне вероятно, будет дешевле, потому что резко подешевела кормовая база", - прогнозирует эксперт.

Пендзин подчеркивает, что нынешнее падение цен выгодно потребителям лишь в краткосрочной перспективе. Однако для аграриев ситуация значительно сложнее: из-за низких закупочных цен они рискуют не только остаться без прибыли, но и не вернуть средства, уже вложенные в производство.

Это может отразиться на посевной кампании под урожай 2027 года.

"Аграрии могут не посеять озимые на следующий, 2027 год, и могут возникнуть большие проблемы с производством озимых", - предупредил Пендзин.

Ситуацию осложняет и то, что расходы аграриев не снижаются. Топливо, удобрения, средства защиты растений и другие необходимые ресурсы остаются дорогими, а часть из них может продолжить дорожать.

Таким образом, себестоимость нового урожая будет расти одновременно с сокращением доходов от продажи нынешней продукции.

По словам эксперта, правительство пытается поддержать производителей, в частности с помощью доступного кредитования. Однако кредиты аграриям в будущем все равно придется возвращать.

Пендзин также отметил, что если проблемы с экспортом не удастся решить, в ближайшее время цены на часть продуктов в Украине могут оставаться стабильными или даже продолжить снижаться. Однако длительное сохранение такой ситуации создает риски для производства в 2027 году.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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