Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Как проверить морозильную камеру после отключения электричества: простой трюк с монетой покажет, мог ли таять лёд в ваше отсутствие

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Зачем класть монету в морозильник перед отпуском / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как сделать простой индикатор размораживания из монеты

Что означает положение монеты после возвращения домой

Как оценить безопасность продуктов после отключения электричества

Отправляясь в поездку на несколько дней или на выходные, многие задумываются, не отключили ли дома электричество во время их отсутствия. Даже если по возвращении свет есть, длительный сбой в сети мог привести к частичной или полной разморозке продуктов в морозильной камере. Это создает потенциальный риск для их безопасности. Главред расскажет об этом подробнее.

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Чтобы примерно проверить, повышалась ли температура в морозильной камере во время отсутствия, используют простой метод с монетой и стаканом замороженной воды. Поданным издания El Cronista, такой самодельный индикатор может помочь определить, происходило ли размораживание во время длительного отсутствия электроэнергии.

Как подготовить индикатор заморозки

Создание индикатора занимает минимум времени и состоит из трех простых шагов:

Заморозьте воду: наполните стакан или небольшую чашку водой и поставьте её в морозильную камеру до полного замерзания.

наполните стакан или небольшую чашку водой и поставьте её в морозильную камеру до полного замерзания. Положите монету: после образования льда положите на его поверхность чистую металлическую монету.

после образования льда положите на его поверхность чистую металлическую монету. Оставьте в морозильной камере: верните стакан с монетой обратно в морозильную камеру и оставьте его там на время своего отсутствия.

Видео о том, как чистить монеты, можно посмотреть здесь:

Как расшифровать результат по возвращении

По возвращении домой проверьте, где именно оказалась монета относительно льда:

Монета осталась на поверхности льда: скорее всего, лёд не успел полностью растаять. Это свидетельствует о том, что в морозильной камере не было длительного повышения температуры. В то же время такой результат не является абсолютной гарантией безопасности продуктов.

скорее всего, лёд не успел полностью растаять. Это свидетельствует о том, что в морозильной камере не было длительного повышения температуры. В то же время такой результат не является абсолютной гарантией безопасности продуктов. Монета оказалась внутри ледяной массы: это может свидетельствовать о частичном размораживании. Если лёд начал таять, монета могла опуститься ниже, а после возобновления электроснабжения вода снова замерзла. В такой ситуации следует более внимательно оценить состояние продуктов, особенно мяса, рыбы, птицы и других скоропортящихся продуктов.

это может свидетельствовать о частичном размораживании. Если лёд начал таять, монета могла опуститься ниже, а после возобновления электроснабжения вода снова замерзла. В такой ситуации следует более внимательно оценить состояние продуктов, особенно мяса, рыбы, птицы и других скоропортящихся продуктов. Монета оказалась на дне стакана: это может означать, что лёд полностью растаял, а после возобновления электроснабжения вода снова замерзла. Такой результат свидетельствует о значительном повышении температуры в морозильной камере и возможном размораживании продуктов.

Какие грибы можна замораживать / Инфографика: Главред

Что делать с продуктами после длительного отключения

Положение монеты помогает понять, могло ли произойти размораживание, но этот метод не измеряет фактическую температуру продуктов и не может самостоятельно определить их безопасность.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отмечает, что полностью заполненная морозильная камера при закрытых дверцах может сохранять безопасную температуру примерно 48 часов, а наполовину заполненная - около 24 часов. Во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу морозильной камеры, чтобы сохранить холод.

Если продукты полностью разморозились и длительное время находились при температуре, при которой скоропортящиеся продукты могут стать опасными, лучше не рисковать их употреблением. Особое внимание следует уделить мясу, рыбе, птице и другим скоропортящимся продуктам.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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