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Эксперты призвали вешать бумажный пакет перед окном - в чем причина

Юрий Берендий
26 августа 2026, 04:09
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Бумажный пакет можно превратить в простую конструкцию для использования у окон, дверей, на балконе или террасе.

Эксперты призвали вешать бумажный пакет перед окном — в чем причина
Как отпугнуть ос без химии - зачем перед окном вешают пакет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как отпугнуть ос на балконе
  • Как сделать имитацию осиного гнезда
  • Чем отпугнуть ос от беседки или террасы

Бумажный пакет можно использовать не только для бытовых нужд. Популярный англоязычный блогер Smart Fox в видео на YouTube показал необычный способ применения обычного коричневого или серого пакета на улице.

видео дня

По его словам, самодельную конструкцию можно размещать возле окон, дверей, на балконе, террасе или в саду. Её назначение - создать у ос впечатление, что территория уже занята другой колонией.

Главред выяснил, как отпугнуть ос.

Как сделать отпугиватель ос из бумажного пакета

Для этого способа не нужны сложные материалы. Достаточно взять коричневый или серый бумажный пакет, немного смять его и сформировать комок.

После этого к пакету нужно прикрепить веревку. Если на нём остались ручки, шнурок можно привязать к ним. При отсутствии ручек блогер советует проделать отверстие в верхней части пакета.

"Главное - чтобы это был коричневый или серый пакет. Теперь вам следует немного смять его, как я это делаю здесь. Я делаю из него шарик вот так. У моего пакета сверху ещё остались эти ручки. Я могу их отлично использовать для следующего шага", - рассказал блогер Smart Fox.

Далее длину веревки следует подобрать в соответствии с местом, где будет висеть конструкция. На конце можно сделать петлю, чтобы закрепить самодельное приспособление на крючке или другом креплении.

Где повесить бумажный пакет от ос

Расположение зависит от того, где именно люди обычно проводят время на улице. Это может быть зона у окна, входной двери, балкона, террасы или отдельный участок сада.

Блогер отмечает, что такой пакет может оставаться на одном месте постоянно. Именно его внешний вид, согласно замыслу способа, должен выполнять основную функцию.

"Теперь, когда мешок выглядит именно так, он полностью готов, и его следует вынести куда-нибудь на улицу. Как я уже упоминал ранее, его можно легко использовать перед окнами, дверями или даже на балконе или в любом месте вашего сада, где вы обычно проводите время", - отметил Smart Fox.

Почему бумажный пакет должен отпугивать ос

В основе этого трюка лежит идея территориального поведения ос. По словам автора метода, насекомые избегают мест, где, по их мнению, уже находится другая колония.

Бумажный пакет в таком случае должен напоминать осиное гнездо. Из-за этого насекомые якобы воспринимают участок как уже занятый и держатся от него подальше.

"Бумажный мешочек призван имитировать осиное гнездо. Осы защищают свою территорию. Это означает, что они избегают мест, где уже есть другие осы и обосновалась другая колония", - пояснил Smart Fox.

Смотрите видео о том, как сделать отпугиватель ос из бумажного пакета:

Как закрепить бумажный пакет у окна

Самый простой вариант - использовать небольшой крючок, на который можно повесить подготовленный пакет за сделанную петлю. Важно, чтобы веревка была достаточно длинной для конкретного места установки.

По замыслу блогера, готовую конструкцию можно оставить там, где нужно уменьшить количество ос. В то же время её можно перемещать в зависимости от того, где именно люди проводят время.

"Благодаря бумажному мешочку они теперь думают, что здесь уже есть другое осиное гнездо или колония, поэтому больше не будут приближаться и будут избегать этих мест. Вот так вы можете держать ос подальше от себя", - подчеркнул блогер Smart Fox.

Что нужно для бумажного отпугивателя ос

Чтобы повторить этот способ, понадобятся всего несколько вещей:

  • коричневый или серый бумажный пакет;
  • веревка или шнурок; крючок для крепления;
  • дырокол, если на пакете нет ручек.

Бумажный пакет сначала нужно смять, после чего прикрепить веревку и сделать петлю для подвешивания. Готовую конструкцию можно разместить у окна, двери, на балконе, террасе или в саду.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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