Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"

В Песчанке работает мобильный штаб полиции. Там принимают заявления от людей о поврежденном имуществе.

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Последствия взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Песчанке Самаровского района произошло военное преступление

Известно о погибшем в результате взрыва, еще 11 ранены

В селе Песчанка в Днепропетровской области в результате взрыва один человек погиб, еще 11 получили ранения, сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

"Работаю в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления… На данный момент известно об одном человеке, погибшем в результате взрыва. Еще 11 ранены. Три частных дома разрушены, 15 – повреждены. Людей из эпицентра взрыва эвакуировали", – написал Ганжа.

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По его словам, сейчас главное – зафиксировать все разрушения и оказать людям необходимую помощь.

"Поручил местным властям максимально быстро организовать ликвидацию последствий. Правоохранителям – обеспечить порядок, охрану уцелевшего имущества и документирование военного преступления", – говорится в сообщении.

В Песчанке работает мобильный штаб полиции. Там принимают заявления от людей о поврежденном имуществе.

"Доступ к опасной территории ограничен. На месте – следователи, криминалисты и все необходимые службы", – написал Ганжа.

Смотрите видео - последствия взрывов:

/ Скриншот

Эксперт назвал города, которым могут угрожать FPV-дроны

Российская армия ищет способы увеличить радиус применения FPV-беспилотников, что в будущем может расширить перечень украинских регионов, находящихся под угрозой таких атак. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По оценке специалиста, одним из способов увеличить расстояние работы FPV является использование ретрансляторов сигнала. Такая технология потенциально позволяет управлять дронами на значительно большей дистанции.

Если Россия сможет реализовать эти возможности, опасность может возникнуть не только для населенных пунктов непосредственно у линии фронта. В зоне потенциального риска могут оказаться и более удаленные города, в том числе Киев и Днепр.

При этом, по словам эксперта, для масштабного применения подобных систем российской стороне потребуется решить несколько практических вопросов. Среди них - организация серийного выпуска необходимого количества FPV-дронов и подготовка достаточного числа операторов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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