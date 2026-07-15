Угроза не только для Киева: какие города могут стать новыми целями для FPV-дронов

Новые технологии позволяют россиянам более эффективно охотиться на транспорт.

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Угроза ударов FPV-дронами по городам / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Жданова:

Россия расширяет дальность применения FPV-дронов

Под ударом могут оказаться Киев и крупные города

Целью могут стать транспорт и критическая инфраструктура

Российские войска начали применять FPV-дроны для нанесения ударов значительно глубже линии фронта. Поэтому не исключено, что под ударом могут оказаться Киев, Днепр и другие крупные города. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV еще отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной", - подчеркнул он. видео дня

Однако, по его словам, для массового использования таких комплексов необходимо серийное производство и подготовка операторов.

"Массовое применение возможно, если эти дроны будут изготовлены в достаточном количестве и поставлены в войска. Кроме того, нужны обученные операторы, ведь управлять таким комплексом значительно сложнее. Но противник постоянно учится и стремится расширять такие возможности", - отметил эксперт.

Жданов добавил, что новые технологии позволяют россиянам эффективнее охотиться именно на транспорт. В частности, в последнее время российские ударные беспилотники больше не летают большими группами.

"Теперь они выстраиваются в своеобразную цепочку с промежутками примерно в 50–70 километров, чтобы mesh-модемы создавали единую сеть. Благодаря этому оператор может управлять дроном в режиме реального времени", - пояснил он.

По его мнению, при такой схеме под угрозой может оказаться транспортная инфраструктура северных областей Украины.

"Если ретрансляторы работают с территории Беларуси на глубину до 200 километров, то потенциальная угроза возникает для Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской областей и их транспортной инфраструктуры", - подытожил Жданов.

Россия может изменить направление массированных атак

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял, что Россия может усилить массированные обстрелы западных регионов Украины уже осенью.

По его словам, речь, вероятно, пойдет прежде всего об атаках ударными беспилотниками.

"Есть предварительная информация, что действительно планируется увеличение таких ударов по западу Украины. Особенно в сентябре-октябре. Речь идет не только о ракетах, но в большей степени о более дешевых средствах: "Шахедах", "Герберах" и многом другом", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Мониторинговые каналы писали, что российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по территории Украины. Враг сосредоточил авиацию, ракеты и беспилотники и, по предварительным данным, готов нанести удар по столице и региону.

Утром 15 июля Россия нанесла удар по Одессе. Повреждены жилые дома. Известно о трех погибших в результате вражеской атаки, еще трое человек получили ранения.

Как сообщал Главред, 15 июля российские оккупанты также нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам. Одна из управляемых авиабомб попала вблизи медицинских учреждений - в районе с интенсивным движением людей и транспорта. Погибли три человека, еще семеро ранены.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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