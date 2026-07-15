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Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумы: есть погибшие и раненые

Виталий Кирсанов
15 июля 2026, 10:20обновлено 15 июля, 11:48
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В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт.
Оккупанты кинули авиабомбы по Сумам
Оккупанты кинули авиабомбы по Сумам / коллаж: Главред, фото: t.me/kordonmedia

Кратко:

  • Один из КАБов попал вблизи медицинских учреждений
  • Подтверждена гибель трех человек

Российские оккупанты нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Один из КАБов попал вблизи медицинских учреждений – в районе с оживленным движением людей и транспорта. Остальные удары, предварительно, по объектам инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Подтверждена гибель трех человек. Еще семь ранены. Информация уточняется.

"В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению", - добавил Григоров.

Як передає "Кордон.Медіа", КАБ прилетів на клумбу біля тротуару. У будівлях поблизу вилетіли вікна, також пошкоджені машини.

Как передает "Кордон.Медіа", КАБ прилетел на клумбу возле тротуара. В зданиях поблизости вылетели окна, а также повреждены машины.

Обновление. Позже Григоров дописал: "Среди погибших – женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые повреждения, из-за чего невозможно установить его пол. Личности погибших выясняются".

Число пострадавших, по его данным, возросло до 17. Среди них – 16-летний парень. Его и еще двоих раненых с тяжелыми повреждениями сейчас оперируют.

"Других пострадавших продолжают обследовать и оказывать необходимую помощь. Часть людей уже получила помощь и отпущена из больницы", - написал он.

  • Россия атаковала Сумы
    Россия атаковала Сумы Фото: Кордон.Медіа, Олег Григоров | Сумська ОВА
  • Россия атаковала Сумы
    Россия атаковала Сумы Фото: Кордон.Медіа, Олег Григоров | Сумська ОВА
  • Россия атаковала Сумы
    Россия атаковала Сумы Фото: Кордон.Медіа, Олег Григоров | Сумська ОВА
  • Россия атаковала Сумы
    Россия атаковала Сумы Фото: Кордон.Медіа, Олег Григоров | Сумська ОВА
  • Россия атаковала Сумы
    Россия атаковала Сумы Фото: Кордон.Медіа, Олег Григоров | Сумська ОВА

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Что РФ может активнее использовать в атаках - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Главреду рассказал, что Украина в настоящее время сбивает более 90% российских ударных дронов типа "Шахед". По его словам, эта статистика может ухудшиться, если РФ увеличит использование реактивных беспилотников.

Он считает, что Россия будет пытаться активнее применять скоростные дроны, поскольку Силы обороны пока не располагают достаточным количеством перехватчиков, способных эффективно противодействовать таким целям.

"Мы будем стараться как можно быстрее создавать такие перехватчики и добиваться, чтобы их было много в армии. До тех пор россияне действительно будут пытаться атаковать нас реактивными "Шахедами", - отметил он.

Бескрестнов добавил, что речь идет, в частности, о российских дронах "Герань-3" и "Герань-4". По его словам, последний обладает значительно большей скоростью, что затрудняет его перехват.

Удары оккупантов по Сумам - главное

Российские войска днем 11 июля атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли как минимум четыре человека, еще семеро пострадавших были доставлены в больницы.

Как писал Главред, 27 июня российские оккупанты атаковали Сумы. Под ударом оказался спальный район города. В результате атаки пострадали 13 человек.

20 июня российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.

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О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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