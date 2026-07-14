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Ракетная программа Украины: в Минобороны раскрыли неожиданную схему по ЗРК

Алексей Тесля
14 июля 2026, 23:09
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Для строительства ракетного производства Украине понадобиться довольно много времени, говорит Сергей Бескрестнов.
Patriot
Украина может начать производство ракет для ЗРК Patriot / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Бескрестнова:

  • Для налаживания производства ракет Украине понадобиться много времени
  • Украина может взять ракеты для ЗРК в долг, а потом вернуть

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал вопрос о выдаче Украине лицензии США на производство ракет для перехвата баллистических ракет США.

"Мы решим все наши проблемы с защитой, я уверен. Если мы будем производить ракеты по лицензии, то сможем производить их столько, сколько нам нужно. Но это вопрос времени", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт подчеркнул, что если учитывать все бюрократические процедуры, связанные с передачей лицензии, производством, строительством этого производства, закупкой запасных комплектующих, на это может уйти довольно много времени.

"Даже если мы будем спешить, это может занять полгода. А ракеты нам нужны уже сейчас. Но, возможно, мы что-нибудь придумаем. Например, если весь мир будет знать, что нам выдают лицензию и что у нас появится это производство, возможно, мы сможем взять ракеты в долг, а потом вернуть. Ведь разрешение США уже станет некой гарантией, потому что ракеты у нас действительно будут, и мы сможем их вернуть", - добавил Бескрестнов.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Производство Patriot в Украине: эксперты оценили реальные сроки запуска

Во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп сообщил о готовности рассмотреть возможность создания производства ракет для систем Patriot непосредственно на территории Украины.

Однако специалисты оборонно-промышленной сферы отмечают, что реализация такого проекта потребует значительного времени. Для начала выпуска необходимо не только передать необходимые технологии, но и подготовить производственные мощности, обеспечить предприятия оборудованием и выстроить стабильную цепочку поставок комплектующих.

По оценкам экспертов, даже при одобрении проекта первые ракеты украинского производства могут появиться не ранее чем через один-два года. При этом аналитики указывают, что Россия продолжает увеличивать объемы выпуска баллистических ракет для комплексов "Искандер-М", что сохраняет актуальность вопроса усиления противовоздушной обороны Украины.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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