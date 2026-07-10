В Краматорске много раненых и погибших: РФ сбросила бомбы на жилые кварталы

Россияне нанесли очередной сознательный удар по людям и по гражданским кварталам.

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РФ массированно обстреляла Краматорск / Коллаж: Главред, фото: В.Филашкина

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РФ нанесла бомбовый удар по Краматорску

В результате обстрела россиян есть погибшие и раненые

Бомбовый удар по жилому сектору Краматорска Донецкой области нанесла армия страны-агрессора РФ в пятницу днем, 10 июля.

В результате российской бомбардировки есть жертвы, среди которых – ребенок, а также пострадавшие, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Отмечается, что по меньшей мере, 4 человека погибли и 9 ранены в результате атак по Краматорской общине. Среди погибших – 14-летний парень.

"Сегодня около 15 часов россияне сбросили на Краматорск и Беленькое 7 авиабомб. Одна из них попала в многоэтажку, одна - в магазин, а остальные - в частный сектор", - уточнил глава Донецкой ОВА.

/ Инфографика: Главред

На местах ударов работают все ответственные службы, пострадавшие получают необходимую медпомощь. При этом окончательное количество жертв и объем разрушений устанавливаются.

"Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять", - добавил Филашкин.

Позднее в ОВА уточнили, что стало известно уже как минимум о 16 раненых в результате массированного российского обстрела.

Обстрелы РФ: эксперт об угрозах для Украины

Ранее сообщалось, что, по оценке военного эксперта Олега Жданова, российские войска усилили применение управляемых беспилотников при ударах по территории Украины. По его словам, особенность таких дронов заключается в том, что оператор в режиме реального времени получает изображение с камеры аппарата, что позволяет эффективно сопровождать и атаковать движущиеся объекты. В частности, как отметил эксперт, подобные беспилотники используются для нанесения ударов по локомотивам и другим мобильным целям.

Ранее стали известны последствия массированного удара КАБами по Сумам. В результате атаки были повреждены частные жилые дома.

Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них - двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Напомним, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

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О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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