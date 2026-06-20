Есть погибший и раненые: последствия массированного удара КАБами по Сумам

Что известно:
- РФ атаковала Сумы КАБами
- В результате атаки есть погибший и пострадавшие
- КАБы повредили жилые дома
Российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. Об этом заявил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.
И.о. мэра Сум Артем Кобзар отметил, что точные последствия ещё уточняются.
"На месте происшествия работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
Председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко отметил, что по инфраструктуре Сумской общины враг нанёс 7 ударов КАБами. Они пришлись на северо-западную часть города.
В результате атаки погиб один мужчина, ещё пять человек получили ранения. Среди пострадавших четыре женщины — 51, 59, 48 и 64 лет. Также известно о ранении 62-летнего мужчины.
"Две пострадавшие доставлены в стационар, остальные люди получили квалифицированную помощь и проходят амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
Известно, что были повреждены инфраструктурные здания, школьный двор и жилые дома.
Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта
"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.
Угроза заключается в том, что оператор видит то же самое, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.
Массированный удар по Украине — что известно
Как сообщал "Главред", массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.
Также российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из "шахидов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.
Читайте также:
- В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал "Новой почты"
- Россияне обстреливали мирных жителей: в Краматорске есть погибшие и много пострадавших
- РФ готовится к ракетным ударам, "Шахеды" уже в воздухе
О личности: Олег Григоров
Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред