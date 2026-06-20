Есть погибший и раненые: последствия массированного удара КАБами по Сумам

В результате атаки были повреждены частные жилые дома.

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Россия нанесла удар КАБами по Сумам / Коллаж: Главред, фото: Суспильне

Что известно:

РФ атаковала Сумы КАБами

В результате атаки есть погибший и пострадавшие

КАБы повредили жилые дома

Российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. Об этом заявил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.

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И.о. мэра Сум Артем Кобзар отметил, что точные последствия ещё уточняются.

"На месте происшествия работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко отметил, что по инфраструктуре Сумской общины враг нанёс 7 ударов КАБами. Они пришлись на северо-западную часть города.

В результате атаки погиб один мужчина, ещё пять человек получили ранения. Среди пострадавших четыре женщины — 51, 59, 48 и 64 лет. Также известно о ранении 62-летнего мужчины.

"Две пострадавшие доставлены в стационар, остальные люди получили квалифицированную помощь и проходят амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Известно, что были повреждены инфраструктурные здания, школьный двор и жилые дома.

КАБ / Инфографика: Главред

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то же самое, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Массированный удар по Украине — что известно

Как сообщал "Главред", массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Также российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из "шахидов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.

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О личности: Олег Григоров Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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