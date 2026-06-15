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Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Анна Ярославская
15 июня 2026, 06:48
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Ночной удар РФ по Киеву вызвал масштабные пожары во всех районах города. На севере столицы обесточены 140 тысяч абонентов.
Ракетный удар по Киеву 15 июня 2026
Ракетный удар по Киеву 15 июня 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Ключевые факты:

  • РФ атаковала почти все районы столицы
  • Погибли четыре человека и 23 - ранены
  • Из-за обстрела 140 тысяч абонентов без света

Массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

видео дня

В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.

В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании.

В Соломенском районе повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора.

В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.

В Деснянском районе — возгорание на территории детского сада.

В Голосеевском районе произошли пожары на складских объектах. Также поврежден жилой дом и объект инфраструктуры.

В Дарницком районе обломки рухнули на открытых территориях.

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На местах работают все необходимые службы", - добавил Кличко.

  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram

Новость дополняется...

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