Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Ключевые факты:
- РФ атаковала почти все районы столицы
- Погибли четыре человека и 23 - ранены
- Из-за обстрела 140 тысяч абонентов без света
Массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.
В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.
В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании.
В Соломенском районе повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.
В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора.
В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.
В Деснянском районе — возгорание на территории детского сада.
В Голосеевском районе произошли пожары на складских объектах. Также поврежден жилой дом и объект инфраструктуры.
В Дарницком районе обломки рухнули на открытых территориях.
В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.
В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света.
"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На местах работают все необходимые службы", - добавил Кличко.
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