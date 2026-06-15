Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Ночной удар РФ по Киеву вызвал масштабные пожары во всех районах города. На севере столицы обесточены 140 тысяч абонентов.

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Ракетный удар по Киеву 15 июня 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Ключевые факты:

РФ атаковала почти все районы столицы

Погибли четыре человека и 23 - ранены

Из-за обстрела 140 тысяч абонентов без света

Массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

видео дня

В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.

В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и трехэтажном здании.

В Соломенском районе повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора.

В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.

В Деснянском районе — возгорание на территории детского сада.

В Голосеевском районе произошли пожары на складских объектах. Также поврежден жилой дом и объект инфраструктуры.

В Дарницком районе обломки рухнули на открытых территориях.

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На местах работают все необходимые службы", - добавил Кличко.

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