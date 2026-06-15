Громкие взрывы, пожары и разрушения: РФ бьет по жилым домам, Киев под атакой

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В ночь на 15 июня российская оккупационная армия атаковала Киев, в столице раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — отметил он в своем сообщении.

По предварительной информации, в Оболонском районе в результате падения обломков беспилотника произошел пожар — загорелись автомобили.

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Также сообщается о перебоях с электроснабжением в ряде районов столицы. Информация о последствиях атаки уточняется.

В Подольском районе Киева горит частный дом, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Кроме того, по другому адресу в этом же районе произошло возгорание в трехэтажном доме.

В Подольском и Печерском районах столицы зафиксированы вызовы медицинских бригад. В Оболонском районе возник пожар в многоквартирном жилом доме. По словам Виталия Кличко, на места происшествий оперативно направляются все экстренные службы.

В Печерском районе произошло попадание в 5-этажный жилой дом. В Оболонском — в результате попадания, по предварительным данным, произошло разрушение в жилом доме между третьим и четвертым этажами.В Соломенском — попадание в 9-этажный жилой дом.

По состоянию на 01:37, по информации мэра столицы, зафиксировано попадание в нескольких районах Киева. В частности, в Печерском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. В Оболонском районе, по предварительным данным, в результате попадания произошло разрушение в жилом доме между третьим и четвертым этажами. В Соломенском районе зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом.

Обновлено в 01:48. На данный момент известно о серьезных повреждениях в пяти многоквартирных жилых домах, а также в недостроенном жилом объекте. В разных районах столицы зафиксировано значительное количество выбитых окон, частично поврежден общежитие. Также пострадало частное домохозяйство.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко сообщил о возгорании на территории Киево-Печерской лавры — пожар возник на крыше Успенского собора.

Атака на Киев продолжается

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