Удар был смертельным: РФ атаковала областной центр и железнодорожную инфраструктуру

Спасатели устраняют последствия ударов на местах, в медицинских учреждениях уже находятся пострадавшие.

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Пострадавших в результате ударов госпитализировали в медицинские учреждения / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Николаевской области, t.me/mykolaivskaODA

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Ночью РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Сумской области

В результате атаки есть погибший и пострадавшие

В Николаеве удалось спасти трех человек из поврежденного дома

Страна-агрессор Россия в ночь на 12 июня атаковала Украину дронами. Враг обстрелял один из областных центров и железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки есть жертва.

РФ продолжила убийственные удары по Сумской области

Глава Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что этой ночью враг направил "Шахеды" на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации и подстанции.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

"К большому сожалению, вынужден сообщить худшее: у нас есть потеря — оператор одной из станций погибла (здесь было установлено мобильное укрытие и, как мы предварительно понимаем, она как раз направлялась к нему, мониторинговая группа предупреждала о повышенной опасности). Также травмирована дежурная по станции — прооперирована, жизни ничего не угрожает, рядом наши коллеги", — говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил массированный удар беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине. Он уточнил, что жертве вражеского удара было 44 года, а пострадавшей — 33 года.

"Значительные разрушения и повреждения понесло трехэтажное нежилое здание. Все обстоятельства и последствия атаки уточняются", — добавил он.

Последствия удара по Сумской области / фото: t.me/hryhorov_oleg

Вражеский удар повредил гражданскую инфраструктуру Николаева

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне утром 12 июня атаковали город "Шахедами". Пострадал мужчина, он госпитализирован. Также повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.

В ГСЧС уточнили, что пострадавших больше: трое жителей частного дома пострадали в результате атаки российских БПЛА. Также на месте возник масштабный пожар. В результате падения обломков и воздействия взрывной волны повреждены 2 автомобиля и 14 частных домовладений, из которых 2 — разрушены.

"Спасатели эвакуировали из поврежденного здания мужчину 1985 г.р. с осколочными ранениями и двух женщин 1986 и 2008 г.р. Их госпитализировали в больницу", — сообщили спасатели.

На Полтавщине под ударом было предприятие

Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч сообщил, что ночью в Полтавском районе вражеский БпЛА попал в цех одного из промышленных предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. Обошлось без пострадавших.

Какие новые настройки российских БПЛА представляют опасность для украинцев

Главред писал, что, по словам эксперта по военным технологиям Сергея Бескрестнова, российские вооруженные силы начали применять ударные беспилотники типа "Молния", используя новые видеочастоты, которые большинство существующих систем обнаружения либо не фиксируют, либо реагируют на них с большой задержкой.

Дроны работают в диапазоне 4,1–4,5 ГГц, и это делает их практически невидимыми для стандартных детекторов. Специалист предупредил, что полагаться на обычные приборы обнаружения в таких условиях опасно для жизни личного состава.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что днем 11 июня российские оккупанты нанесли удар по локомотивному депо в Сумской области. В результате атаки погибла железнодорожница, еще четверо железнодорожников были ранены.

Ранее, вечером 10 июня, Павлоград в Днепропетровской области подвергся российской атаке, в результате которой был поврежден пятиэтажный жилой дом и возник пожар.

В этот же день российские оккупанты атаковали Сумы ударными дронами. В результате атаки были пострадавшие. Обломки вражеского дрона упали на пассажирский поезд. Вражеский дрон был сбит над зданием вокзала.

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О персоне: Виталий Ким Виталий Александрович Ким — украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года — глава Николаевской областной военной администрации, пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне нанесли удар по зданию Николаевской ОВА. Это произошло 29 марта 2022 года. Тогда в результате удара крылатой ракетой обрушилась центральная часть здания, где находился и кабинет Николая Кима. В момент "прилета" его в здании не было, однако избежать жертв не удалось — погиб 31 человек. У Виталия Кима есть жена — Юлия. Также у него трое детей — дочери Евгения и Александра, сын Руслан. 6 марта 2022 года глава Николаевской ОГА был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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