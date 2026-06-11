РФ атаковала в дом на Днепропетровщине: среди пострадавших - ребенок

Российский обстрел Павлограда повредил пятиэтажный жилой дом и вызвал пожар внутри здания.

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В результате удара пострадали 12 человек / коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА

Кратко:

В Павлограде из-за удара возник пожар в доме

Пострадали взрослые и 13-летний ребенок

Павлоград в Днепропетровской области подвергся российской атаке вечером 10 июня, в результате которой был поврежден пятиэтажный жилой дом и возник пожар.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, удар пришелся по жилому сектору, где проживали мирные жители. После попадания в здание вспыхнул пожар, на место оперативно прибыли спасатели для ликвидации возгорания и оказания помощи людям.

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В результате атаки пострадали 12 человек. Среди них — 13-летний мальчик, мужчины в возрасте 43, 44 и 79 лет, а также 75-летняя женщина, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.

По словам Ганжи, остальным пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего они будут проходить амбулаторное лечение.

В настоящее время информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных последствиях уточняется. Местные власти и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Шахед / Инфографика: Главред

По его словам, новая опасность таких дронов заключается в том, что оператор в режиме реального времени видит изображение с камеры беспилотника. Это позволяет точнее корректировать удары и применять их против движущихся целей, в частности локомотивов и поездов.

Воздушные атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты атаковали Сумы ударными дронами. В результате атаки есть пострадавшие. Обломки вражеского дрона упали на пассажирский поезд. Об этом сообщает Укрзализныця.

Также в ночь на 10 июня российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате массированных вражеских ударов повреждены два жилых дома, есть пострадавшие.

Напомним, в ночь на 9 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Чугуев в Харьковской области оккупанты атаковали ракетами. В результате атаки на Харьковскую область погибли 3 человека, 18 – ранены. Повреждены жилые дома, кафе, бизнес-центр и храм. Спасатели работали под угрозой повторных ударов.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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