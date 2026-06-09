РФ ударила по Харькову и Чугуеву: повреждены дома, кафе, бизнес-центр и храм, есть жертвы

Российская атака на Харьковщину унесла жизни трех мирных жителей. Спасатели разбирали завалы под угрозой новых ударов.

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Вражеские дроны и ракеты ударили по Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В результате атаки на Харьковщину погибли 3 человека, 18 - ранены

Повреждены жилые дома, кафе, бизнес-центр и храм

Спасатели работали под угрозой повторных ударов

В ночь на 9 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских ударных беспилотников. Чугуев на Харьковщине оккупанты атаковали ракеты. В пресс-службе ГосЧС рассказали о последствиях вражеских ударов.

В Харькове в результате атаки ударных БПЛА горели здания кафе и коммунального предприятия, легковые автомобили. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, храм, автомобили.

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По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе двое детей.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что среди пострадавших двое детей.

По его словам, подтверждено 11 попаданий БПЛА по городу, два дрона упали без взрыва. Под ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы.

"Враг наносил удары по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Только чудом обошлось без погибших. Возле дома сгорели автомобили, десятки машин повреждены, выбиты окна в окружающих домах. Еще один беспилотник попал в многоквартирный дом между 8 и 9 этажами. К счастью, он не взорвался. Жильцы были эвакуированы", - сообщил мэр.

По данным глава Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди тех, кому потребовалась помощь медиков в Харькове, — трое детей, в том числе годовалый мальчик. Трое женщин были госпитализированы.

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Атака на Чугуев

В Чугуеве в результате ракетных ударов горели гаражи, автомобили и трава на открытой территории, повреждены жилые и другие здания.

Погибли три человека: двое мужчин и женщина, еще трое - пострадали.

На местах происшествий, под угрозой повторных ударов, работали подразделения ГосЧС, в частности альпинисты, саперы и психологи, а также сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, 8 июня российская оккупационная армия атаковала Одессу и область. Есть разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали люди.

В ДТЭК подтвердили удар по энергетическому объекту в Одесской области. Из-за повреждения оборудования временно без света остались более 1 тыс. семей в регионе.

Утром 8 июня российские оккупанты атаковали "Шахедами" Конотоп в Сумской области. Несколько беспилотников нанесли удар по жилому сектору города.

Известно, что в результате удара повреждено многоэтажное здание, под завалами находится как минимум один человек. В то же время трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, медики оказывают им необходимую помощь.

8 июня в Харькове в результате атаки российских дронов был частично уничтожен хаб "Укрпочты". Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский. По его словам, команда уже работает над восстановлением операций.

Часть здания разрушена, произошел пожар на площади 1000 кв.м. Несмотря на значительные повреждения, большое количество посылок уцелело. Клиентам обещают компенсации.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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