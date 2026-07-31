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Как выбрать идеальный подарок - универсальные варианты на любой бюджет

Марина Иваненко
31 июля 2026, 21:48
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Идеи подарков пригодятся перед любым праздником. Выбор подарка станет гораздо проще благодаря советам экспертов и практическим рекомендациям.
Что подарить близкому человеку
Что подарить близкому человеку / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Какие универсальные подарки выбрать
  • Что подарить человеку, у которого всего есть
  • Какие подарки сочетают в себе пользу и эмоции

Выбор удачного подарка нередко превращается в сложную задачу независимо от повода - будь то день рождения, Рождество, выпускной или вечеринка по случаю помолвки. Впрочем, существуют вещи, которые остаются беспроигрышными вариантами для большинства людей и подходят для любого бюджета. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает PureWow, эксперты по моде и шопингу, которые годами составляют подарочные подборки, выделяют несколько категорий товаров, которые почти всегда вызывают положительные эмоции и в то же время являются практичными.

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Качественное оливковое масло

Крафтовое или высококачественное оливковое масло первого холодного отжима (EVOO) - это роскошь, которую люди редко покупают себе сами, но с удовольствием используют на кухне. Подарочный набор или бутылка качественного масла подойдут для заправки салатов, запекания или приготовления тостов.

Персонализированная "аналоговая" сумка

"Аналоговая сумка" - это многоразовый шопер или пляжная сумка, наполненная вещами для досуга без гаджетов: кроссвордами, наборами для творчества, книгами, одноразовой фотокамерой или термочашкой. Наполнение легко подобрать в соответствии с увлечениями конкретного человека, а саму сумку можно украсить значками или вышивкой.

Кашемировый свитер

Кашемировая одежда - классический элемент гардероба, который служит годами. Чтобы не ошибиться с фасоном, стоит выбирать базовые модели - пуловеры с круглым вырезом или простые кардиганы. Если вы колеблетесь между двумя размерами, специалисты советуют выбрать больший и добавить подарочный чек, чтобы вещь можно было обменять.

Видео о том, что нельзя дарить на день рождения, можно посмотреть здесь:

Кашемировые носки

Если кашемировый свитер не вписывается в бюджет, хорошей альтернативой станут носки из кашемира или его смеси с другими волокнами. Они избавляют от проблем со сложным подбором размера и дарят ощущение уюта. Кроме того, изделия из смешанных волокон часто можно стирать в стиральной машине.

Кофе местной обжарки или премиальный чай

Поскольку всё больше людей отказываются от алкоголя, кофе и чай становятся универсальной альтернативой традиционным подаркам в виде напитков. Набор свежеобжаренных кофейных зерен из местной кофейни или качественный листовой чай станет отличным способом проявить внимание, особенно друзьям из других городов.

Украшения с индивидуальным акцентом

Персонализированные ювелирные изделия не обязательно должны быть дорогими или изготавливаться на заказ в течение месяца. Кулоны или браслеты с изображением знака зодиака, первой буквы имени, камня месяца рождения или символического цветка делают подарок более личным.

Пополнение запаса любимой косметики

Качественные средства по уходу за волосами и кожей быстро заканчиваются и стоят недешево. Подарить человеку его любимый шампунь, сыворотку или крем для лица, которыми он постоянно пользуется, - практичный способ проявить заботу.

Памятные елочные или интерьерные украшения

Небольшие декоративные подвески или фигурки часто становятся символическими напоминаниями об общих поездках, хобби или важных событиях. Можно подобрать украшение в форме домашнего питомца, символа профессии или предмета, который ассоциируется с получателем подарка.

Прямой вопрос

Самый простой способ подарить действительно нужную вещь - спросить о ней напрямую. Часто людям нужны вполне обыденные вещи: новая косметичка, конкретная книга или просто совместный ужин в уютном заведении без лишних отвлекающих факторов.

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Об источнике: PureWow

PureWow - американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент публикуется на сайте, в рассылках, социальных сетях, в видеоформате и в рамках мероприятий.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включил PureWow в список 100 лучших сайтов для женщин в США.

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