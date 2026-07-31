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"Потерял всех": что известно о многодетной семье, убитой РФ в Радушном

Алексей Тесля
31 июля 2026, 19:29
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В результате атаки погибли родители и трое детей. Еще пятеро несовершеннолетних некоторое время числились пропавшими без вести.
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Спасатели на месте удара ракеты РФ / Коллаж: Главред, фото: dp.dsns.gov.ua

Важное:

  • Появились новые кадры с места российского ракетного удара по поселку Радушное
  • В результате атаки погибли родители и трое детей

В сети появились новые кадры с места российского ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района, где 30 июля была уничтожена многодетная семья.

На месте трагедии находится старший сын семьи Данил вместе с супругой. Об этом идет речь в материале Суспильного.

видео дня

Мужчина потерял родителей, братьев и сестер, а также своего полуторагодовалого сына Артема, который после удара считался пропавшим без вести.

"Потерял всех: родителей, сестер, братьев, сына. Остались только жена, сестра и брат", - сказал мужчина.

По информации СМИ, в результате атаки погибли родители и трое детей. Еще пятеро несовершеннолетних некоторое время числились пропавшими без вести.

Данил рассказал журналистам, что его маленький сын был очень жизнерадостным ребенком, постоянно улыбался и с интересом играл на пианино. Родные верили, что у мальчика были музыкальные способности. Сам мужчина проходит службу в Николаеве и незадолго до трагедии планировал переехать вместе с женой и ребенком.

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/ suspilne.dnipro

Особенно тяжелое впечатление на пользователей произвели кадры, на которых мать Артема находится возле разрушенного дома, пытаясь найти среди руин хоть какие-то следы своего ребенка.

Смотрите видео - первые минуты после удара РФ:

В комментариях в Тhreads люди признаются, что не могут сдержать эмоций. Одни пишут, что невозможно представить боль матери, потерявшей сына, другие называют увиденное "адом на земле" и выражают искренние соболезнования родным погибших. Многие отмечают, что подобные трагедии невозможно описать словами, а пережить такую утрату, по их мнению, кажется немыслимым.

Screenshot
/ https://t.me/svoiKR

Аналитики оценили вероятность нового ракетного удара РФ

После массированной воздушной атаки в ночь на 30 июля эксперты предполагают, что Россия могла сохранить большую часть своего ракетного запаса для последующих ударов. По мнению аналитиков мониторингового канала, это может указывать на подготовку новой масштабной атаки, одной из вероятных целей которой называют Киев.

Специалисты также считают, что часть ракет, запущенных по столице во время последнего обстрела, могла использоваться не только для нанесения ударов, но и для оценки эффективности украинской системы противовоздушной обороны. По их версии, таким образом российские военные могли пытаться определить возможности ПВО и наличие ракет-перехватчиков.

Дополнительные вопросы у аналитиков вызвали изменения в маршрутах стратегической авиации РФ после завершения атаки. По их данным, несколько бомбардировщиков Ту-95МС после выполнения задачи приземлились на другом аэродроме, тогда как самолеты Ту-160 вернулись на свои базы на Дальнем Востоке. Эксперты отмечают, что подобные изменения усложняют отслеживание подготовки возможных последующих ударов.

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/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине: новости по теме

Ранее сообщалось, что в Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

Напомним, что 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. Повреждены два жилых дома. По последним данным мэра Садового, два человека во Львове считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. 23 человека обратились за медицинской помощью, 13 находятся в больнице.

Как писал Главред,, российская баллистическая ракета попала непосредственно в жилой дом, где находилась многодетная семья. В результате прямого попадания погибли шесть человек: две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых.

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Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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