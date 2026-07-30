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РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети

Дарья Пшеничник
30 июля 2026, 08:35обновлено 30 июля, 09:28
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Погибли две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых.
РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети
Удар РФ по пригороду Кривого Рога / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Ночь на 30 июля стала очередной кровавой страницей российской агрессии. Оккупанты совершили комбинированную атаку с применением баллистического и крылатого вооружения, а также ударных беспилотников.

Частный дом превратился в руины: погибли дети

В пригороде Кривого Рога российская баллистическая ракета попала непосредственно в жилой дом, где находилась многодетная семья. В результате прямого попадания погибли шесть человек: две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых. По данным председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ещё восемь человек получили травмы, среди них двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет.

"Аварийно-спасательная операция продолжается, спасатели расчищают завалы. К сожалению, число жертв может увеличиться", - отметил чиновник.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети

Россия начала наносить удары по-новому

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об изменении тактики нанесения ударов по Украине. По его словам, за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 50 ракет, летевших по баллистической траектории. Речь идет прежде всего об "Искандере-М", С-400 и "Цирконах".

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ сообщил, что обнаружение обломков ракет с маркировкой, свидетельствующей об их изготовлении всего несколько недель или месяцев назад, может указывать на трудности России с накоплением значительных запасов ракетного вооружения. По его словам, это свидетельствует о том, что часть ракет оккупанты применяют почти сразу после производства.

"Поскольку они применяют много ракет, вы видите, что доля баллистических ракет в процентном соотношении увеличивается. Имеется в виду, что раньше запускали значительно больше крылатых ракет, чем баллистических, а сейчас баллистических мы видели за прошедшую неделю, кажется, более 50 ракет, которые атакуют по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

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Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 30 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Взрывы прогремели в столице, а также в Днепре, Кривом Роге, на Полтавщине и в других регионах.

По данным наблюдателей, основной целью удара оккупантов был Запад Украины. РФ сделала ставку на большое количество ракет - почти 50% достигли западных регионов.

Атака была проведена в несколько волн, в частности с применением крылатых ракет наземного базирования.

В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

Также ранним утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. По предварительным данным, повреждены два жилых дома. Есть пострадавшие.

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Об персоне: Александр Вилкул

Александр Вилкул - украинский политик, лидер партии "Блок Вилкула". Глава военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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