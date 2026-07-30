Почему скрипит ламинат: эксперты рассказали, как решить проблему без демонтажа

Вы узнаете:
- Почему ламинат начинает скрипеть
- Какие причины скрипа можно устранить без полной замены пола
В квартирах часто в отдельных местах начинает скрипеть ламинат. Это не только неприятно слышать, но и вызывает беспокойство, что придется ремонтировать пол.
Однако Главред узнал, что, по словам экспертов, причины скрипа ламината бывают разные и не всегда неприятный звук означает, что нужно начинать ремонт. Об этом пишет издание Hovege.
Почему скрипит ламинат
Специалисты объясняют, что ламинат относится к так называемым плавающим покрытиям. Доски не приклеиваются к основанию по всей площади, поэтому могут смещаться, вызывая скрип.
Неровная основа пола - ещё одна распространённая причина скрипа ламината. Если под ламинатом есть впадины или выступы, панели смещаются при нагрузке и начинают скрипеть.
Скрип может появиться и из-за повреждения замковых соединений между панелями. В таких случаях отдельные элементы начинают смещаться под нагрузкой, создавая неприятный звук. Если проблема именно в замках, иногда достаточно заменить отдельные доски, хотя чаще всего это требует частичного демонтажа пола.
Как влажность влияет на скрип ламината
Еще одной причиной скрипа является изменение влажности воздуха. Из-за чрезмерной или недостаточной влажности доски могут набухать или сжиматься. Эксперты отмечают, что для ламинированного пола лучше всего поддерживать относительную влажность воздуха на уровне около 40–60%.
Помогает ли тальк от скрипа ламината
Часто для домашнего ремонта ламината рекомендуют засыпать в щели пола тальк. Это действительно может уменьшить трение и скрип, но не решит проблему полностью.
"Важно знать, что порошок обычно не устраняет основную проблему, а лишь маскирует "симптом". Кроме того, тальк может быстро высыпаться из щелей, а затем потерять свое действие", - объясняют эксперты.
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Об источнике: Hovege
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