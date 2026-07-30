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Почему скрипит ламинат: эксперты рассказали, как решить проблему без демонтажа

Анна Косик
30 июля 2026, 04:27
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Причиной неприятного звука может быть не только неровный пол. Специалисты назвали несколько распространенных факторов.
ламинат
Скрип исчезнет, если воспользоваться одним лайфхаком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Почему ламинат начинает скрипеть
  • Какие причины скрипа можно устранить без полной замены пола

В квартирах часто в отдельных местах начинает скрипеть ламинат. Это не только неприятно слышать, но и вызывает беспокойство, что придется ремонтировать пол.

Однако Главред узнал, что, по словам экспертов, причины скрипа ламината бывают разные и не всегда неприятный звук означает, что нужно начинать ремонт. Об этом пишет издание Hovege.

видео дня

Почему скрипит ламинат

Специалисты объясняют, что ламинат относится к так называемым плавающим покрытиям. Доски не приклеиваются к основанию по всей площади, поэтому могут смещаться, вызывая скрип.

Неровная основа пола - ещё одна распространённая причина скрипа ламината. Если под ламинатом есть впадины или выступы, панели смещаются при нагрузке и начинают скрипеть.

Скрип может появиться и из-за повреждения замковых соединений между панелями. В таких случаях отдельные элементы начинают смещаться под нагрузкой, создавая неприятный звук. Если проблема именно в замках, иногда достаточно заменить отдельные доски, хотя чаще всего это требует частичного демонтажа пола.

Как влажность влияет на скрип ламината

Еще одной причиной скрипа является изменение влажности воздуха. Из-за чрезмерной или недостаточной влажности доски могут набухать или сжиматься. Эксперты отмечают, что для ламинированного пола лучше всего поддерживать относительную влажность воздуха на уровне около 40–60%.

Помогает ли тальк от скрипа ламината

Часто для домашнего ремонта ламината рекомендуют засыпать в щели пола тальк. Это действительно может уменьшить трение и скрип, но не решит проблему полностью.

"Важно знать, что порошок обычно не устраняет основную проблему, а лишь маскирует "симптом". Кроме того, тальк может быстро высыпаться из щелей, а затем потерять свое действие", - объясняют эксперты.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Hovege

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