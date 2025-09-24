Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

Вы узнаете:
Поломка машины для украинцев - ситуация стандартная. Люди привыкли, что всюду работают СТО и за несколько дней можно починить свое авто. Но вот для канадцев такая услуга, как ремонт машины, является настоящей роскошью.
Главред узнал, что в Канаде люди скорее пойдут за новым авто, даже не имея сбережений, чем будут отвозить свою старую машину на ремонт. Об этом на YouTube-канале Канадский Марк рассказал блогер Маркиян.
Почему в Канаде не выгодно ремонтировать машину
Как объяснил блогер, работа механика в Канаде стоит в среднем 100-150 долларов в час. Поэтому ремонтировать старый автомобиль часто получается гораздо дороже, чем купить новый.
Как канадцы покупают новые машины
Несмотря на то, что у многих жителей Канады нет сбережений, местные банки дают кредит на авто. Поэтому местным и легче не ремонтировать свою машину, а продать ее и дальше ездить на новой.
О персоне: Канадский Марк
Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.
