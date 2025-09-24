Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

Анна Косик
24 сентября 2025, 17:27
121
Канадцы готовы покупать все новые и новые автомобили. На это есть веская причина.
автомобили, механик
Почему в Канаде ездят на новых машинах / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько в Канаде стоит ремонт авто
  • Как канадцы без сбережений покупают новые машины

Поломка машины для украинцев - ситуация стандартная. Люди привыкли, что всюду работают СТО и за несколько дней можно починить свое авто. Но вот для канадцев такая услуга, как ремонт машины, является настоящей роскошью.

Главред узнал, что в Канаде люди скорее пойдут за новым авто, даже не имея сбережений, чем будут отвозить свою старую машину на ремонт. Об этом на YouTube-канале Канадский Марк рассказал блогер Маркиян.

видео дня

Почему в Канаде не выгодно ремонтировать машину

Как объяснил блогер, работа механика в Канаде стоит в среднем 100-150 долларов в час. Поэтому ремонтировать старый автомобиль часто получается гораздо дороже, чем купить новый.

Как канадцы покупают новые машины

Несмотря на то, что у многих жителей Канады нет сбережений, местные банки дают кредит на авто. Поэтому местным и легче не ремонтировать свою машину, а продать ее и дальше ездить на новой.

Смотрите видео о ремонте авто в Канаде:

Читайте также:

О персоне: Канадский Марк

Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто новости Канады автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

18:52Война
Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:41Война
Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

17:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Последние новости

19:01

Открытый ящик Пандоры открыт: Зеленский рассказал о новой угрозе

18:52

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

18:47

Три простых запрета, которые уберегут от бед: строгие приметы на 25 сентября

18:33

Созданы для побед: четыре знака зодиака, обречённые на успех

18:24

Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
18:16

Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

17:41

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:39

Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяцВидео

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

Реклама
17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от ПутинаВидео

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

Реклама
15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:37

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

13:31

"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

13:16

Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка

Реклама
12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

11:36

"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

11:34

Серверы "властей" Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять