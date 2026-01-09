Укр
Каникулы продлят не везде: как будет проходить обучение в школах Тернополя

Мария Николишин
9 января 2026, 19:19
Решение будет корректироваться в случае изменения погодных условий.
Обучение в школах Тернополя

Кратко:

  • В Тернополе обучение в школах возобновится 12 января
  • Школьники будут учиться в очном формате
  • В то же время, общины Тернопольщины выбрали разные форматы обучения

В Тернополе обучение в учреждениях общего среднего образования возобновится с понедельника, 12 января. После зимних каникул школьники вернутся к очному формату. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

В частности, городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что решение приняли после консультаций с управлением образования, руководителями учреждений и родительским сообществом.

"Мы узнали мнение родителей и руководителей школ, и все они за то, чтобы началось обучение. Сейчас нет необходимости продлевать каникулы, ведь учебные заведения обеспечены теплом, проезжие пути и дороги в городе расчищены, общественный транспорт курсирует без изменений, что дает возможность добраться до мест обучения", - подчеркнул он.

Городской голова добавил, что в случае изменения погодных условий или возникновения других ситуаций решение будет корректироваться оперативно.

Обучение в школах Тернопольской области

В то же время, в Тернопольской областной военной администрации заявили, что из-за сложных погодных условий общины Тернопольщины выбрали разные форматы обучения после зимних праздников.

"В очном формате будут учиться четыре общины: Нагирянская, Чортковская, Хоростковская и Тернопольская. 28 общин приняли решение продлить зимние каникулы. 23 общины перейдут на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Изменение формата обучения в школах

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что Кабинет Министров принял решение перевести учебные заведения на дистанционный формат или каникулы. Причиной таких мер является резкое похолодание.

По ее словам, соответствующий формат обучения продлится как минимум до 19 января.

"Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий. Наш приоритет - безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем", - подчеркнула она.

Тернопольская ОГА (ОВА)

Тернопольская областная государственная администрация — местный орган исполнительной власти в Тернопольской области, который действует на основе Закона Украины "О местных государственных администрациях" и Типового регламента и руководствуется Конституцией Украины, Законами Украины, Указами Президента Украины, распоряжениями КМ Украины, распоряжениями и поручениями председателя ОГА, пишет Википедия.

