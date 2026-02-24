"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Кристина Горняк и Катерина Остапчук публично выясняют отношения не в первый раз.

https://glavred.info/starnews/vashego-muzha-terpet-ne-mogut-eks-ostapchuk-vyzverilas-na-timura-miroshnichenko-10743518.html Ссылка скопирована

Екатерина Остапчук ссорится с Кристиной Горняк публично/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Горняк, Екатерина Остапчук

Кратко:

Почему ругаются нынешняя и бывшая жены Остапчука

При чем тут Инна Мирошниченко

Третья жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Катерина и его бывшая супруга Кристина Горняк, продолжают публично выяснять отношения, постить скрины, переписки и все, что было в личной жизни украинского телеведущего Владимира Остапчука.

"Под раздачу" попала и юрист, блогер, общественная деятельница Инна Мирошниченко и ее супруг Тимур Мирошниченко.

видео дня

Так, на своей странице в Instagram, Горняк опубликовала скрин-переписку, где Инна Мирошниченко переписывалась с Катериной Остапчук по поводу скандального развода Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Горняк написала про Тимура Мирошниченко / Скриншот instagram.com/kristygor

Горняк эта переписка задела и она отметила Инну и обратилась к ней публично. "Инна, всегда говорила вам, какая вы молодец, пример по усыновлению детей, с уважением относилась. Вот сейчас даже удивляет, вы же вроде умная, взрослая женщина, как вы можете давать оценку действиям мужчины, осуждая женщину, над которой систематически эмоционально издевались", - пишет Горняк.

Она также добавила, что якобы мужа Инны - популярного украинского ведущего Тимура Мирошниченко, "терпеть не могут". "Те, кого вы защищаете, как коллегу всегда высмеивали за спиной. Но вам, наверное, ок такое", - добавила Горняк.

Позже Инна отреагировала на слова Кристины и написала ей.

Инна Мирошниченко ответила Горняк / Скриншот Instagram/kristygor

"Я где-то писала, что вы доводили своего мужа? Перечитайте скрин еще раз. Там такого не написано. Там приведена аналогия по сути дела о публичном разводе и обвинениях. Я была бы очень благодарна, если бы вы меня не втягивали в вашу публичную ссору (неценз. - авт.). Я никогда не была свидетелем ваших отношений и не собираюсь давать им оценку", - написала Инна.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, набрала лишний вес.

Ранее также российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, просит помощи со своим сыном Платоном.

Вас также может заинтересовать:

Депп против Херд: о процессе Депп против Херд - судебный процесс по делу о диффамации. Истец Джонни Депп требовал возмещения ущерба в размере $50 миллионов от ответчицы Эмбер Херд, которая предъявила встречный иск на $100 миллионов. Стороны — киноактёры, которые начали отношения в 2012 году и были женаты с 2015 по 2017 год. Ранее, после обвинений Херд в насилии со стороны интимного партнёра, Депп подал в суд на свою бывшую жену в феврале 2019 года из-за написанной ею статьи, которая была опубликована The Washington Post в декабре 2018 года. Депп, проигравший в 2020 году иск о клевете против News Group Newspapers, обвинил статью Херд в значительных финансовых потерях для своей карьеры и заявил, что это повредило его способности извлекать выгоду из своего призвания. В статье Херд описала, как стала "публичной фигурой, подвергающейся домашнему насилию" и "видела, как учреждения защищают мужчин, обвиняемых в жестоком обращении". 1 июня 2022 года жюри присяжных вынесло решение в пользу Деппа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред