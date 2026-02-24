Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

По оценке европейских разведслужб, такие объекты потенциально могут использоваться для наблюдения и подготовки диверсий.

Кремль скупает стратегическую недвижимость в странах ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что написано в материале The Telegraph:

Первые сообщения о подобных схемах появились ещё в 2018 году

Москва может рассматривать диверсионную активность как способ давления на страны НАТО

Структуры, связанные с российскими властями, приобретают объекты недвижимости вблизи военных баз, портов и элементов критической инфраструктуры в европейских странах. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах ЕС.

По данным издания, речь идёт о покупке дач, складских помещений, квартир, заброшенных зданий, земельных участков и даже островов в Финляндии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Германии, Греции, Италии и Великобритании.

По оценке европейских разведслужб, такие объекты потенциально могут использоваться для наблюдения, подготовки диверсий либо скрытого хранения оборудования. Источники допускают, что на отдельных площадках уже могут находиться беспилотники, средства связи и иное оснащение, а также действовать лица под прикрытием.

Собеседники издания предполагают, что Москва может рассматривать диверсионную активность как способ давления на страны НАТО, избегая при этом прямого военного столкновения, которое повлекло бы задействование статьи 5 о коллективной обороне альянса.

Первые сообщения о подобных схемах появились ещё в 2018 году. Тогда в Финляндии компания Airiston Helmi приобрела 17 объектов недвижимости рядом со стратегическими морскими маршрутами и телекоммуникационной инфраструктурой, в том числе вблизи порта Турку, где размещено финское военно-морское командование. Среди покупок был остров Саккилуото. В ходе обысков по делу руководства компании правоохранительные органы обнаружили на территории причалы, системы видеонаблюдения, вертолётную площадку и современное коммуникационное оборудование.

По информации источников, после этого случая подобная практика могла быть распространена и на другие европейские страны.

В европейских столицах, как отмечает издание, выражают обеспокоенность тем, что отсутствие единой политики и координации между государствами ЕС может способствовать росту потенциальных угроз.

