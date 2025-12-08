Только спустя время они узнали, что стали жертвой роковой ошибки.

https://glavred.info/life/para-kupila-dom-stoimostyu-1-mln-no-popala-v-prosak-10722290.html Ссылка скопирована

Пара купила дом стоимостью $1 млн, но попала в просак / Коллаж Главред, фото: realtor

Вы узнаете:

Женщина думала, что ей удалось совершить выгодную сделку

Что скрывалось за таким ценником

Жительница Сан-Франциско (США) Джей Джей Холлингсворт была уверена, что ей удалось провернуть сделку мечты. Вместе с партнером Алемайеху Мерджиа она "купила" дом стоимостью около 1 миллиона долларов всего за 25 тысяч. Однако спустя время пара узнала, что стала жертвой роковой ошибки.

Участок по адресу Киркхэм-стрит, 1926 был выставлен на аукцион как имущество с неуплаченными налогами. Пара выиграла торги, будучи уверенной, что речь идет о полноценном жилом доме. Но в реальности в их собственности оказался не дом, а узкая полоска земли длиной всего около 25 метров — часть переулка, известного в Google Maps как Dirt Alley ("Грязная аллея"), пишет Realtor.com.

видео дня

Как выяснилось позже, в официальных документах прямо указывалось, что на торги выставляются участки, "непригодные для использования из-за размера, расположения или других условий". Речь шла лишь о первых 82 футах узкого клочка земли, на котором невозможно построить жилое здание.

Подобные маленькие участки в Сан-Франциско обычно приобретают под парковку или мини-сад. Именно поэтому власти заранее предупредили пять соседних домовладельцев, разослали им письма с картами и точным номером лота. Однако адрес "Киркхэм, 1926" стал для пары роковым совпадением — дом напротив по этому же адресу был продан в 2024 году за сумму свыше 1 миллиона долларов, что и ввело покупателей в заблуждение.

Представители городских властей подчеркнули, что вся документация была оформлена корректно. По словам сотрудницы налогового органа Аманды Кан Фрид, участникам аукциона были предоставлены карты, четкое описание участка и возможность задать вопросы до подачи ставки.

На сайте казначейства также размещено предупреждение:"Вся недвижимость продается как есть. Покупатели обязаны понимать, что именно они приобретают. Все продажи окончательны".

Теоретически пара может попытаться отменить сделку, однако для этого необходимо решение Совета наблюдателей Сан-Франциско. Журналисты отмечают, что такие случаи крайне редки — ранее отменили лишь одну подобную сделку, связанную с продажей городских тротуаров.

Пока же Джей Джей Холлингсворт и ее партнер официально остаются владельцами той самой "Грязной аллеи", которая выглядит совсем не как дом мечты за миллион долларов.

Ранее мы писали, что муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Также сообщалось, что во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.

Вам может быть интересно:

Что известно о YouTube канале "Realtor.com" Realtor.com - это YouTube канал, посвященный вопросам недвижимости, аренды и ухода за жильем, где эксперты делятся советами и рекомендациями для владельцев домов, арендаторов и тех, кто ищет новое жилье. Видео охватывают разнообразные темы, в частности, выбор оптимального места жительства, тенденции на рынке недвижимости, идеи для оформления интерьера и экстерьера, а также советы по уходу за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред