Существует лишь один вариант: как правильно называть 'стельку' для обуви

Вы узнаете:
- Откуда происходит слово "стелька"
- Какой аналог к этому слову есть в украинском языке
Часто украинцы в своем словарном запасе имеют слова, которые являются русизмами или кальками из русского языка. В частности, это касается слова "стелька", которое используют для обозначения съемной вставки в обуви.
Главред решил разобраться, как правильно называть на украинском языке "стельку" для обуви.
Чем заменить слово "стелька"
Филолог и автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний в своем видео рассказывает, что слово "стелька" - это калька с русского языка, которую не стоит использовать.
По ее словам, на украинском правильно говорить "устілка".
Она отмечает, что "устілка" это единственный правильный вариант. И напоминает, что ударение надо ставить на букву "у".
"Когда мы покупаем обувь, то обращаем внимание на все: на материал, на удобство, на вид и на "устілку". Хотя часто можно услышать, как говорят "стелька", но это не правильно", - говорится в видео.
Как будет на украинском языке "стелька" - видео:
@sametak1064 Как на украинском будет "стелька"? #правильноукраїнською#мова#освіта#навчання#якправильно#study#українськамова#наголоси♬ оригинальный звук - Правильно українською
Ранее мы также рассказывали, что слова "підодіяльник" и "підковдра" стоит забыть. Узнайте, какие правильные украинские названия.
Кроме того, нередко в разговорной речи украинцев можно услышать ошибочные конструкции со словом "принимать". Филолог сказала, как правильно говорить.
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
