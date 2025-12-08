Существует лишь один вариант: как правильно называть 'стельку' для обуви

Некоторые слова, которые употребляют украинцы, являются калькой из русского языка.

Слово "стелька" в украинском языке / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Часто украинцы в своем словарном запасе имеют слова, которые являются русизмами или кальками из русского языка. В частности, это касается слова "стелька", которое используют для обозначения съемной вставки в обуви.

Главред решил разобраться, как правильно называть на украинском языке "стельку" для обуви.

Чем заменить слово "стелька"

Филолог и автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний в своем видео рассказывает, что слово "стелька" - это калька с русского языка, которую не стоит использовать.

По ее словам, на украинском правильно говорить "устілка".

Она отмечает, что "устілка" это единственный правильный вариант. И напоминает, что ударение надо ставить на букву "у".

"Когда мы покупаем обувь, то обращаем внимание на все: на материал, на удобство, на вид и на "устілку". Хотя часто можно услышать, как говорят "стелька", но это не правильно", - говорится в видео.

Ранее мы также рассказывали, что слова "підодіяльник" и "підковдра" стоит забыть. Узнайте, какие правильные украинские названия.

Кроме того, нередко в разговорной речи украинцев можно услышать ошибочные конструкции со словом "принимать". Филолог сказала, как правильно говорить.

О персоне: Ольга Багний Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

