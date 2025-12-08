Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

Анна Косик
8 декабря 2025, 13:09
22
Украинский защитник рассказал о хитрой схеме россиян в Донецкой области.
армия Рф с флагом, лиманское направление
Россияне в основном поднимают флаги там, где на самом деле территории не контролируют / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Кухарчук:

  • Прорыва в районе Лимана нет
  • Оккупанты совершают десятки безуспешных попыток штурмов на Лиманском направлении
  • Россияне вывешивают триколор в основном в серой зоне, после чего их ликвидируют

Начальник генштаба страны-агрессора России Валерий Герасимов доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о якобы "прорыве" в районе города Лиман, что в Донецкой области.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в Telegram сообщил, что эта информация не соответствует действительности и украинские подразделения отражают атаки противника.

видео дня
Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Враг активизировался на подступах к Лиману

Оккупационная армия действительно усилила свою активность в окрестностях города Лиман. Украинские военные ежедневно отражают около 40 вражеских штурмов там. Несмотря на такое давление, противник не достиг своей цели.

"За последний месяц противник совершил более десятка попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города - все ликвидированы или взяты в плен", - отметил Кухарчук.

Также военнослужащий прокомментировал заявление россиян о якобы "захвате" населенных пунктов Ставки и Новоселовка. По его словам, фактически, противник проникает в серые зоны, снимает постановочные видео с триколором и имитирует контроль.

"После этого каждую такую группу систематически уничтожают наши пехотинцы, БпЛА и артиллерия", - пояснил Кухарчук.

Какие у врага цели на Лиманском направлении

Главред писал, что по словам младшего сержанта 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василия Денисюка, в Донецкой области российские оккупационные силы усиливают активность на Лиманском направлении и пытаются выйти к важным участкам фронта.

Одной из главных целей врага на Лиманском направлении является выход к вечнозеленым лесам Лимана и Святогорска. Это хвойные массивы, которые не опадают зимой и могут стать естественным укрытием для российских подразделений.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Запорожском направлении и сопредельных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции.

Ранее офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер рассказал, что российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Другие военные накануне добавили, что сейчас прокладываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, чтобы украинские подразделения стабильно получали все необходимое.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Кухарчук

Дмитрий Кухарчук - украинский военнослужащий, общественный деятель, политик, участник российско-украинской войны. Член Высшего совета политической партии "Национальный корпус", бывший командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, заместитель командира 3-го армейского корпуса, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Лиман Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:11Фронт
Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:43Синоптик
Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Последние новости

13:29

Существует лишь один вариант: как правильно называть "стельку" для обуви

13:11

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:09

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

12:59

Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

12:46

Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
12:43

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:29

"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

12:27

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - гнев, Водолеям - отличные новости

12:15

"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

Реклама
12:14

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:04

Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

11:48

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

11:44

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

11:10

Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствияхФото

11:07

Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певицаВидео

11:00

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

10:56

Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

10:24

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваровВидео

Реклама
10:13

"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

10:04

235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусоркуВидео

09:48

"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

09:45

Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

09:39

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

09:30

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

09:00

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"Эксклюзив

08:53

"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопроводФото

08:41

Враг атаковал Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди них - детиФото

08:33

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Астрологи назвали знаки зодиака, которых чаще всего недооценивают

08:10

Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индиюмнение

07:44

"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спалиФото

07:33

"На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль

06:59

Трамп заявил, что Кремль согласился на мирный план, но Зеленский его не читалВидео

06:49

"Навсегда и не убежать": жена Adam обратилась к покойному музыканту

06:10

Переговоры и неприятные итоги неделимнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

04:45

"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

Реклама
03:41

Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

02:28

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять