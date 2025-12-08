Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

Украинский защитник рассказал о хитрой схеме россиян в Донецкой области.

Россияне в основном поднимают флаги там, где на самом деле территории не контролируют / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Кухарчук:

Прорыва в районе Лимана нет

Оккупанты совершают десятки безуспешных попыток штурмов на Лиманском направлении

Россияне вывешивают триколор в основном в серой зоне, после чего их ликвидируют

Начальник генштаба страны-агрессора России Валерий Герасимов доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о якобы "прорыве" в районе города Лиман, что в Донецкой области.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в Telegram сообщил, что эта информация не соответствует действительности и украинские подразделения отражают атаки противника.

Лиман / Инфографика: Главред

Враг активизировался на подступах к Лиману

Оккупационная армия действительно усилила свою активность в окрестностях города Лиман. Украинские военные ежедневно отражают около 40 вражеских штурмов там. Несмотря на такое давление, противник не достиг своей цели.

"За последний месяц противник совершил более десятка попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города - все ликвидированы или взяты в плен", - отметил Кухарчук.

Также военнослужащий прокомментировал заявление россиян о якобы "захвате" населенных пунктов Ставки и Новоселовка. По его словам, фактически, противник проникает в серые зоны, снимает постановочные видео с триколором и имитирует контроль.

"После этого каждую такую группу систематически уничтожают наши пехотинцы, БпЛА и артиллерия", - пояснил Кухарчук.

Какие у врага цели на Лиманском направлении

Главред писал, что по словам младшего сержанта 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василия Денисюка, в Донецкой области российские оккупационные силы усиливают активность на Лиманском направлении и пытаются выйти к важным участкам фронта.

Одной из главных целей врага на Лиманском направлении является выход к вечнозеленым лесам Лимана и Святогорска. Это хвойные массивы, которые не опадают зимой и могут стать естественным укрытием для российских подразделений.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Запорожском направлении и сопредельных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции.

Ранее офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер рассказал, что российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Другие военные накануне добавили, что сейчас прокладываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, чтобы украинские подразделения стабильно получали все необходимое.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Кухарчук Дмитрий Кухарчук - украинский военнослужащий, общественный деятель, политик, участник российско-украинской войны. Член Высшего совета политической партии "Национальный корпус", бывший командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, заместитель командира 3-го армейского корпуса, пишет Википедия.

