Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

Анна Косик
8 декабря 2025, 10:56
Среди товаров, которые вырастут в цене, некоторые виды мяса.
В Украине ожидается подорожание некоторых продуктов

Что сказал Томич:

  • Перед праздниками в Украине вырастут цены на продукты
  • Мясо, яйца и растительное масло могут подорожать на несколько процентов
  • Подорожание цен на продукты не будет внезапным

На носу зимние праздники, а это значит, что в Украине вскоре вырастут цены на некоторые продукты питания. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал председатель Союза Украинского крестьянства Иван Томич.

По его словам, к Рождеству и Новому году продукты подорожают на 10%. Но изменения на рынке коснутся не всех товаров - лишь некоторые из них будут стоить больше, чем обычно.

Какие продукты подорожают накануне праздников

Томич утверждает, что вырастут цены в первую очередь на мясо, а именно свинину и изделия из нее. Также подорожает часть курятины, но не вся. Повысятся цены и на растительное масло и яйца.

Однако эксперт отметил, что резкого роста цен не будет. Подорожание следует ожидать в периоды с 18 по 21 декабря и 25-26 декабря.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты подорожают в ближайшее время - мнение эксперта

Главред писал, что в Украине традиционно к рождественско-новогодним праздникам растет спрос на продукты, что неизбежно приводит к росту цен. В этом году подорожание будет обусловлено не только сезонным спросом, но и девальвацией гривны и ростом стоимости логистики.

Доцент кафедры экономической теории ЧНУ Богдан Сторощук рассказал, что рост стоимости ожидается прежде всего для продуктов, которые украинцы покупают для праздничного стола. Речь идет об овощах, фруктах, мясе и рыбе.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские супермаркеты переписали цены яйца. Средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,85-83,60 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют новую волну снижения цен на импортные помидоры. Кратковременное, но заметное повышение цен неделей ранее стало толчком для существенного снижения спроса на импортные помидоры.

Накануне стало известно, что в Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. По данным аналитиков, на рынке установили самые высокие за последние 8 лет цены на этот овощ.

О персоне: Иван Томич

Иван Томич - украинский политик. Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины (декабрь 1997 - февраль 2007); председатель Партии свободных крестьян и предпринимателей Украины (с ноября 2005); советник Премьер-министра Украины на общественных началах (сентябрь 2008 - март 2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рождество цены на продукты новости Украины Новый год 2026
