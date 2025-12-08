Укр
Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

Руслан Иваненко
8 декабря 2025, 01:29обновлено 8 декабря, 01:59
Шахед
коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/hryhorov_oleg

В ночь 8 декабря российские оккупационные войска осуществили прицельный удар по гражданской инфраструктуре Ахтырской громады. Враг атаковал город тремя ударными беспилотниками. Об этом в Телеграмме сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Он отметил, что один из вражеских дронов попал в жилой многоэтажный дом. Удар произошел тогда, когда мирные жители спали в своих домах.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали пять гражданских лиц. Все они сейчас находятся в больнице, где медики оказывают необходимую помощь. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий попадания вражеского дрона. Специалисты оценивают масштабы разрушений и повреждений инфраструктуры.

Власти отмечают, что угроза воздушных атак в области сохраняется, и призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае опасности.

Впоследствии Григоров уточнил, что количество пострадавших возросло до семи. Двух человек госпитализировали, они находятся под наблюдением медиков, пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Дом получил значительные повреждения. Часть жителей успела укрыться в подвале, другие были деблокированы из поврежденных этажей.

На месте происшествия работают экстренные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы, оценка масштабов разрушений и ликвидация последствий удара. Для координации мероприятий развернут оперативный штаб, организованы пункты несокрушимости для жителей поврежденных домов, где людям оказывают необходимую поддержку.

Власти отмечают, что угроза воздушных атак остается актуальной, и призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях в случае опасности.

Новость дополняется

