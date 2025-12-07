Укр
Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

Марина Фурман
7 декабря 2025, 17:18
415
С конца ноября РФ кардинально изменила тактику воздушных атак на Украину.
ракетный удар
Военный обозреватель рассказал о тактике ударов РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

  • Россияне изменили тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины
  • Враг бьет по объектам, которые считаются неприкосновенными

Российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Он отметил, что 5 декабря Россия выпустила по Украине 653 воздушных целей, среди которых ударные дроны, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр". Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную станцию в городе Фастов под Киевом.

видео дня

"Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины", - написал обозреватель.

Еще один удар пришелся на сортировочный центр "Новой почты" в Днепре. Тогда жители города писали, что в результате российского удара уничтожены десятки тысяч посылок, в том числе отправления для украинских военных, например, каски и приборы ночного видения.

Под прицелом врага также начала находиться и медицинская логистика.

"С конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, поставляющие больницы. После удара по складу во Львове 600 медицинских учреждений остались без поставок", - говорится в сообщении.

Резюмируя, Репке добавил, что атаки на энергетическую инфраструктуру остаются одной из главных целей России. Из-за вражеских ударов украинцы живут по 12-16 часов в сутки без электричества.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ бьет по Украине - список / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 7 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы. Враг нанес комбинированный удар по городу.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг в течение ночи выпустил 246 целей.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю РФ осуществила пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

Читайте также:

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракетный удар Ракетная атака на Украину
Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

