Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

С конца ноября РФ кардинально изменила тактику воздушных атак на Украину.

Военный обозреватель рассказал о тактике ударов РФ по Украине

Россияне изменили тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины

Враг бьет по объектам, которые считаются неприкосновенными

Российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Он отметил, что 5 декабря Россия выпустила по Украине 653 воздушных целей, среди которых ударные дроны, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр". Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную станцию в городе Фастов под Киевом.

"Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины", - написал обозреватель.

Еще один удар пришелся на сортировочный центр "Новой почты" в Днепре. Тогда жители города писали, что в результате российского удара уничтожены десятки тысяч посылок, в том числе отправления для украинских военных, например, каски и приборы ночного видения.

Под прицелом врага также начала находиться и медицинская логистика.

"С конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, поставляющие больницы. После удара по складу во Львове 600 медицинских учреждений остались без поставок", - говорится в сообщении.

Резюмируя, Репке добавил, что атаки на энергетическую инфраструктуру остаются одной из главных целей России. Из-за вражеских ударов украинцы живут по 12-16 часов в сутки без электричества.

Как писал Главред, в ночь на 7 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы. Враг нанес комбинированный удар по городу.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг в течение ночи выпустил 246 целей.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю РФ осуществила пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

