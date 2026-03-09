Укр
Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

Руслана Заклинская
9 марта 2026, 16:26
НБУ поднял курсы основных иностранных валют.
Курс валют на 10 марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 10 марта
  • Насколько подорожал евро
  • Какой курс злотого установлен на 10 марта

На вторник, 10 марта, Национальный банк Украины ослабил национальную валюту. Одновременно подорожали доллар, евро и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на уровне 43,89 грн/долл. По сравнению с 9 марта, американская валюта подорожала на 17 копеек (с 43,72 грн/долл.).

Существенно прибавил в цене и евро. Единая европейская валюта на 10 марта будет стоить 50,71 грн/евро, что на 17 копеек больше, чем было накануне (50,54 грн/евро).

На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,95/43,98 грн/долл., а гривни к евро - 50,89/50,91 грн/евро.

Курс злотого на 10 марта

Вслед за долларом и евро подорожал и польский злотый. Его курс вырос на 5 копеек - с 11,79 грн до 11,84 грн.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до конца недели - прогноз

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА" Тарас Лесовой рассказал Главреду, что в период с 9 по 15 марта валютный рынок Украины, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. Ожидается выравнивание спроса и предложения, что будет способствовать спокойной динамике курсов.

По его словам, курс евро будет зависеть от глобальной экономики и геополитических рисков, особенно на Ближнем Востоке. Доллар США в периоды геополитической напряженности традиционно усиливает свои позиции, соотношение доллара и евро может колебаться в пределах 1,155-1,175 $/€.

Коридоры валютных колебаний с 9 по 15 марта:

  • Межбанк: 42,5-43,35 грн/$ и 49-51 грн/€.
  • Наличный рынок: 42,5-43,5 грн/$ и 49-51 грн/€.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 9 марта НБУ немного укрепил курс гривни. Доллар США установлен на уровне 43,72 грн/долл. (-8 коп.).

Также, по прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА" Тараса Лесового, на этой неделе на валютный рынок Украины будут влиять сезонное перераспределение спроса и предложения и политика НБУ. Ожидается небольшое колебание курса доллара (0,10-0,15 грн) и евро (0,25-0,35 грн), постепенное сужение спредов между межбанком и наличным рынком, а недельные колебания курсов составят 1-1,5%.

Кроме этого, в Украине выросли цены на топливо и девальвировалась гривня, однако это не связано непосредственно с событиями в Иране. Экономист Андрей Новак объяснил, что колебания курса и цен обусловлены спекуляциями, внутренней политикой регулятора и структурными проблемами экономики в условиях войны.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара Национальный банк курс евро курс злотого
"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

