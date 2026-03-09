ССО 'ослепили' врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

Подразделения Middle-strike нанесли серию высокоточных ударов.

ССО поразили 4 РЛС в Крыму и командный пункт врага в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Поражены четыре радиолокационные станции в оккупированном Крыму

Поражен элемент командного пункта бригады морской пехоты РФ

Уничтожение РЛС уменьшает возможности врага обнаруживать воздушные цели

Подразделения ССО нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. Поражены РЛС в Крыму и командный пункт оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

По сообщению военных, были поражены четыре радиолокационные станции на оккупированном полуострове, в частности РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС "Небо-У" и еще две РЛС в радиопрозрачном куполе в Евпатории. Также украинские военные поразили элемент командного пункта одной из бригад морской пехоты РФ в районе оккупированной Зачатовки в Донецкой области.

В ССО отметили, что радиопрозрачный купол позволяет антенне РЛС вращаться в любом направлении и скрывает ее ориентацию. Уничтожение таких станций существенно снижает возможности противника обнаруживать воздушные цели.

"ССО продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического лишения противника возможности вести войну против Украины", - подчеркнули военные.

Чем опасны для РФ атаки ВСУ - мнение эксперта

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил, что количество ударов ВСУ по территории России в последнее время возросло. Из-за этого РФ вынуждена усиливать систему противовоздушной обороны. По словам эксперта, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставками беспилотников типа "Шахед".

Также появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По мнению Храпчинского, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и еще больше усиливать систему ПВО.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, украинские военные 7 марта нанесли удар ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения и запуска "Шахедов" возле Донецкого аэропорта. После атаки зафиксировали масштабный пожар и детонацию.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам в Крыму. В ходе операции были поражены три зенитных комплекса Панцирь-С1, десантный катер проекта БК-16 в районе Новоозерного и база беспилотников Орион на аэродроме Кировское.

Как сообщал Главред, 1 марта уничтожен склад и четыре станции управления дронами. Украинские военные отметили, что продолжают системно уничтожать логистику и боевой потенциал врага в тылу.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

