Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

Руслана Заклинская
9 марта 2026, 14:56
Подразделения Middle-strike нанесли серию высокоточных ударов.
ССО 'ослепили' врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области
ССО поразили 4 РЛС в Крыму и командный пункт врага в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Поражены четыре радиолокационные станции в оккупированном Крыму
  • Поражен элемент командного пункта бригады морской пехоты РФ
  • Уничтожение РЛС уменьшает возможности врага обнаруживать воздушные цели

Подразделения ССО нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. Поражены РЛС в Крыму и командный пункт оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

По сообщению военных, были поражены четыре радиолокационные станции на оккупированном полуострове, в частности РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС "Небо-У" и еще две РЛС в радиопрозрачном куполе в Евпатории. Также украинские военные поразили элемент командного пункта одной из бригад морской пехоты РФ в районе оккупированной Зачатовки в Донецкой области.

видео дня

В ССО отметили, что радиопрозрачный купол позволяет антенне РЛС вращаться в любом направлении и скрывает ее ориентацию. Уничтожение таких станций существенно снижает возможности противника обнаруживать воздушные цели.

"ССО продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического лишения противника возможности вести войну против Украины", - подчеркнули военные.

Чем опасны для РФ атаки ВСУ - мнение эксперта

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил, что количество ударов ВСУ по территории России в последнее время возросло. Из-за этого РФ вынуждена усиливать систему противовоздушной обороны. По словам эксперта, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставками беспилотников типа "Шахед".

Также появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По мнению Храпчинского, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и еще больше усиливать систему ПВО.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, украинские военные 7 марта нанесли удар ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения и запуска "Шахедов" возле Донецкого аэропорта. После атаки зафиксировали масштабный пожар и детонацию.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам в Крыму. В ходе операции были поражены три зенитных комплекса Панцирь-С1, десантный катер проекта БК-16 в районе Новоозерного и база беспилотников Орион на аэродроме Кировское.

Как сообщал Главред, 1 марта уничтожен склад и четыре станции управления дронами. Украинские военные отметили, что продолжают системно уничтожать логистику и боевой потенциал врага в тылу.

Читайте также:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ

ССО - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Силы специальных операций новости Крыма война России и Украины
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

    11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

    15:24Украина
    ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

    ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

    14:56Война
    "Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

    "Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

    13:46Фронт
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

    Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

    Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

    Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

    РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

    РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

    Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

    Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

    Последние новости

    15:44

    Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

    15:24

    11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

    14:57

    Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

    14:56

    ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

    14:53

    Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

    Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
    14:17

    "На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

    14:12

    Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

    13:58

    Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

    13:52

    Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

    Реклама
    13:46

    "Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

    13:26

    Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

    13:13

    Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

    13:05

    "Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

    12:57

    Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

    12:45

    Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

    12:41

    "Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

    12:32

    Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

    12:28

    У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

    12:16

    Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

    11:55

    Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

    Реклама
    11:55

    Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

    11:51

    Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

    11:46

    Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

    11:44

    Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

    11:22

    Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

    11:21

    Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

    11:13

    Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

    10:54

    Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

    10:49

    Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

    10:41

    Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

    10:27

    "Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

    10:01

    Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

    10:00

    От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

    09:58

    Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

    09:35

    Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

    09:22

    "Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

    09:16

    РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

    09:06

    Поминальные субботы Великого поста 2026 года: что важно сделать

    08:42

    Магнитная буря накрыла Украину: известна дата, когда Солнце "ударит" сильнее всего

    08:41

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 марта (обновляется)

    Реклама
    08:36

    Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке

    08:18

    Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    08:02

    США приказали дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

    08:02

    Очередное потепление отношений США-Россия: Денисенко объяснил, что это означаетмнение

    06:51

    Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

    05:33

    Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

    05:00

    Цвета из прошлого снова в моде: оттенки, которые делают интерьеры стильными

    04:30

    "Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

    03:16

    "Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

    03:00

    Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Рецепты
    Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
    Синоптик
    Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
    Мода и красота
    Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Регионы
    Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
    Новости шоу бизнеса
    София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять